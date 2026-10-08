Nach TV-Schock: Alison Hammond spricht über Panikattacke

Alison Hammond zeigt sich nach ihrer Panikattacke in der Livesendung "This Morning" nun von einer ungewohnt verletzlichen Seite. Bei den Attitude Awards im Londoner Roundhouse sollte die Moderatorin eigentlich den Honorary Gay Award entgegennehmen – nur erscheinen konnte sie selbst nicht. Stattdessen trat ihre Freundin und ehemalige Big Brother-Kollegin Kate Lawler ans Mikrofon und verlas einen Brief, den Alison vorbereitet hatte. Darin beschrieb die TV-Bekanntheit laut Mirror, wie ungewohnt es für sie sei, selbst in eine solche Situation zu geraten: "Ich habe immer versucht, den Menschen Freude, Lachen und Positivität zu bringen. Plötzlich selbst diejenige zu sein, die Schwierigkeiten hat, statt alle anderen zum Lachen zu bringen, ist eine sehr verletzliche Lage."

Kate hatte bereits kurz nach dem Vorfall mit Alison gesprochen und schilderte nun auf der Bühne, wie groß die Angst der Moderatorin in diesem Moment gewesen war. "Es war eines der beängstigendsten Dinge, die sie je durchgemacht hat. Sie dachte nicht, dass sie eine Panikattacke hatte, sie dachte, sie hätte einen verdammten Herzinfarkt", erklärte sie den Gästen laut Mirror. Trotz des ernsten Themas verlor Alison in ihrem Brief ihren Humor nicht: "Seien wir ehrlich: Wenn man schon einen Zusammenbruch bekommt, dann kann man ihn genauso gut bei ITV haben, während jede Menge Leute zuschauen." Ein großes Dankeschön richtete Alison außerdem an ihren Co-Moderator Dermot O'Leary (53), der die Situation in der Livesendung ihrer Ansicht nach einfühlsam aufgefangen habe.

Der Schreckmoment ereignete sich am 2. Oktober: Alison verspürte vor laufender Kamera plötzlich Herzklopfen, fasste sich an die Brust und verließ das Studio. Dermot erklärte den Zuschauern daraufhin, seine Kollegin fühle sich unwohl und werde an diesem Tag nicht zurückkehren. Anschließend ließ sich Alison im Krankenhaus untersuchen. Die Tests gaben Entwarnung: Mit ihrem Herzen war demnach alles in Ordnung. Später erklärte die Moderatorin auf Instagram, dass sie vor laufender Kamera eine massive Panikattacke erlitten habe, und beruhigte die Fans: "Ich wollte mich nur bei euch allen melden und euch wissen lassen, dass ich zu Hause und in Sicherheit bin und mich schon viel besser fühle."

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Getty Images Alison Hammond beim UK-Screening von "Bridgerton" Staffel 4, Februar 2026

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Instagram / alisonhammond55 Alison Hammond im Studio von "This Morning", Juni 2026

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Getty Images Alison Hammond moderiert das Q&A zur zweiten Hälfte von "Bridgerton" Staffel 4 im BFI Southbank, London, 24. Februar 2026

Wie findet ihr es, dass Alison so offen über ihre Panikattacke spricht? Super! Ich finde ihre Offenheit echt stark. Verständlich, aber das hätte auch privat bleiben dürfen. Ergebnis anzeigen