Er ist 22 Jahre jünger: Alison Hammond verteidigt ihre Liebe

Alison Hammond lässt sich ihre Beziehung nicht madig machen. Seit drei Jahren ist die Moderatorin mit dem russischen Massagetherapeuten David Putman liiert – zwischen den beiden liegen 22 Jahre Altersunterschied. In einem Interview für die November-/Dezember-Ausgabe des Magazins Attitude rechnet der "This Morning"-Star nun mit einem Begriff ab, der ihr immer wieder begegnet: "Cougar". Ob sie die Bezeichnung beleidigend findet, hängt für sie davon ab, wer sie in den Mund nimmt – und in welchem Ton. Manchmal kann sie darüber sogar herzhaft lachen und kontert mit einer gehörigen Portion Selbstironie: "Schätzchen, ich bin kein Cougar. Ich bin eine ganze Safari!" Doch so humorvoll sie damit umgeht, einen Doppelstandard erkennt sie trotzdem. "Ein Mann geht mit einer jüngeren Frau aus und alle sagen: 'Gut für ihn.' Eine Frau geht mit einem jüngeren Mann aus und plötzlich bekommt sie eine Wildtierklassifizierung. Lasst Frauen ihren Spaß haben!", stellt sie klar.

An die Menschen, die über einen Altersunterschied urteilen, richtet die Moderatorin ganz konkrete Worte: "Kümmert euch um euren eigenen Kram! Nein, ganz ehrlich, ich glaube, die Menschen verbringen viel zu viel Zeit damit, sich über die Beziehungen anderer Leute Gedanken zu machen." Für sie zählen ganz andere Dinge: Einvernehmlichkeit, Liebe, Respekt – und gemeinsamer Humor. "Wenn zwei einvernehmliche Erwachsene glücklich sind, geliebt und respektiert werden und einander zum Lachen bringen, was genau ist dann das Problem?", fragt die Moderatorin. Inzwischen habe sie gelernt, ihr Leben nicht nach fremden Meinungen auszurichten – das würde sie nur erschöpfen und unglücklich machen. Ihr Rat ist daher denkbar simpel: "Liebe, wen du liebst." Das Erfolgsrezept ihrer Beziehung sieht sie vor allem im gemeinsamen Lachen. Und auch die vielen Unterschiede nimmt sie mit einem Augenzwinkern: "Und seien wir ehrlich, ich bringe die Lebenserfahrung mit und er die Jugend. Es ist im Grunde ein menschlicher Mehrgenerationenhaushalt!"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Britin zu dem Altersunterschied von 22 Jahren äußert. Bereits im Frühjahr erklärte sie, sie könne das öffentliche Interesse an diesem Thema durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig störte sie sich schon damals daran, dass deutlich seltener nachgehakt wird, wenn der Mann der ältere Part in einer Beziehung ist. Mit David zeigte sie sich damals frisch verliebt. Ihr Wunsch war schon zu diesem Zeitpunkt, dass Außenstehende den beiden einfach ihr Glück gönnen, anstatt sich an den Geburtsjahren aufzuhängen. In ihren aktuellen Aussagen wird noch einmal deutlich, was die zwei tatsächlich verbindet: gemeinsamer Humor, gegenseitiger Respekt und gerade auch ihre Verschiedenheit. Genau diese Aspekte stellt die Moderatorin über sämtliche Kommentare zu ihrem jeweiligen Alter.

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Instagram / alisonhammond55 Alison Hammond im Studio von "This Morning", Juni 2026

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Instagram / mr.putman.official David Putman, Massagetherapeut

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Getty Images Alison Hammond bei den National Television Awards 2026 in London