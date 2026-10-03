So sah TV-Star Bernhard Bettermann vor 33 Jahren aus

Millionen Zuschauer kennen Bernhard Bettermann (61) als Dr. Martin Stein, den einfühlsamen Oberarzt der Sachsenklinik aus der ARD-Serie In aller Freundschaft. Doch Aufnahmen aus dem Jahr 1993 zeigen den Schauspieler in einem ganz anderen Umfeld: Auf dem mittlerweile 33 Jahre alten Foto ist der damals 28-Jährige als junger Vater zu sehen – privat, entspannt und weit entfernt von seinem späteren weißen Kittel. Das Jahr 1993 war für ihn ohnehin ein besonderes: Damals heiratete er die Schweizer Schauspielerin Sabina Schneebeli. Aus ihrer Ehe gingen die beiden Söhne Tim und Luca hervor. Dass Bernhard einmal zu einem festen Bestandteil der erfolgreichen Krankenhausserie werden würde, war zu dieser Zeit noch nicht abzusehen: Erst 2006 schloss er sich dem Ensemble an und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem echten Publikumsliebling.

Seine Karriere hatte allerdings schon lange vor seinem Engagement bei der Sachsenklinik begonnen. Nach dem Abitur absolvierte Bernhard eine Ausbildung an der Schauspielakademie Zürich. 1986 feierte er am Hamburger Thalia Theater sein Bühnendebüt. Es folgten weitere Engagements, unter anderem am Residenztheater in München, am Schauspiel Bonn und am Theater am Neumarkt in Zürich. Seit Beginn der 1990er-Jahre ist der Schauspieler außerdem regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zu seinen Stationen gehören Auftritte in "Alarmcode 112", Tatort und "Der Alte". Auch im Kino war der XX-Jährige zu sehen: In "Straight Shooter" stand er gemeinsam mit Hollywoodstar Dennis Hopper (†74) vor der Kamera, zudem spielte er in "Die fetten Jahre sind vorbei" mit. Darüber hinaus ist Bernhard immer wieder als Hörspielsprecher tätig.

Die Ehe mit Sabina Schneebeli bestand von 1993 bis 2014. Sohn Tim schlug später denselben beruflichen Weg wie sein Vater ein: 2023 war er in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe zu sehen. Auch Bernhards Privatleben entwickelte sich weiter – von 2014 bis 2017 war er mit seiner Kollegin Mimi Fiedler (51) liiert, zeitweise waren die beiden sogar verlobt. 2025 bestätigte der Serienstar gegenüber Bunte schließlich eine neue Beziehung. "Momentan richtig glücklich", beschrieb er sein Liebesleben gegenüber dem Magazin. Weitere Einzelheiten zu seiner Partnerin wollte er allerdings nicht öffentlich machen.

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Imago Bernhard Bettermann bei der "In aller Freundschaft"-Nacht in Leipzig, Juli 2026

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Imago Bernhard Bettermann mit Ex-Frau Sabina und Sohn Tim, 1993

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Thomas Rühmann, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann am Set der ARD-Serie

Wie gefällt euch Bernhard Bettermann auf den Aufnahmen aus dem Jahr 1993? Richtig sympathisch – als junger Vater wirkt er herrlich entspannt. Na ja, er hat sich ja nicht allzu viel verändert. Ergebnis anzeigen