Diese Filme könnten Fans von "The Love Hypothesis" gefallen

Seit dem 23. September 2026 ist die Bestsellerverfilmung "The Love Hypothesis" bei Prime Video zu sehen – und dürfte bei Fans romantischer Komödien direkt Lust auf mehr gemacht haben. In dem Film spielen Lili Reinhart (30) und Tom Bateman (37) zwei Wissenschaftler, die eine Beziehung vortäuschen und dabei unerwartet echte Gefühle entwickeln. Wer große Gefühle und bissige Wortgefechte liebt, muss nach dem Abspann nicht auf dem Trockenen sitzen. Denn diese vier Filme bieten laut Kino.de alles, was sich Romance-Fans wünschen.

"Küss mich, Mistkerl!" erzählt von Lucy Hutton (Lucy Hale, 37) und Joshua Templeman (Austin Stowell, 41), die sich im Büro einen erbitterten Konkurrenzkampf liefern. Hinter den ständigen Sticheleien entwickelt sich jedoch schon bald eine Anziehung, die beide kaum noch ignorieren können. Auf IMDb kommt die Romcom auf 6,2 von 10 Punkten. Ähnlich kompliziert gestaltet sich die Beziehung zwischen zwei anderen Kollegen in "Set It Up". Harper (Zoey Deutch, 31) und Charlie (Glen Powell, 37) sind als Assistenten von ihren anspruchsvollen Chefs Kirsten (Lucy Liu, 57) und Rick (Taye Diggs, 55) zunehmend genervt. Deshalb schmieden sie einen Plan, um die beiden miteinander zu verkuppeln – und kommen sich dabei selbst näher. Der Film erreicht auf IMDb 6,5 Punkte.

Noch stärker steht eine vorgetäuschte Beziehung im Mittelpunkt von "Wo die Lüge hinfällt". Bea (Sydney Sweeney, 29) und Ben (Glen Powell) treffen nach einem missglückten ersten Date bei einer Hochzeit in Australien wieder aufeinander. Trotz ihrer gegenseitigen Abneigung geben sie sich dort als Paar aus und sorgen damit für jede Menge Chaos. Die Romcom kommt auf eine IMDb-Wertung von 6,1 Punkten. Auch in "Selbst ist die Braut" beginnt eine Beziehung mit einer Lüge. Die von der Abschiebung bedrohte kanadische Verlagschefin Margaret Tate (Sandra Bullock, 62) behauptet, mit ihrem Assistenten Andrew Paxton (Ryan Reynolds, 49) verlobt zu sein. Bei einem Besuch bei Andrews Familie in Alaska müssen die beiden ihre vorgetäuschte Verlobung aufrechterhalten – und kommen sich dabei allmählich tatsächlich näher. Mit 6,8 Punkten erreicht der Film die höchste IMDb-Wertung der vier genannten romantischen Komödien.

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"

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Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Dezember 2023

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Getty Images Ryan Reynolds und Sandra Bullock

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