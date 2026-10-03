Carl Philip schwärmt vom Glück fernab des roten Teppichs

Prinz Carl Philip (47) weiß genau, wer ihm selbst an vollgepackten Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubert: seine vier Kinder Prinzessin Ines (1) sowie die Prinzen Alexander, Gabriel und Julian. Das verriet der schwedische Royal am Mittwoch bei der ersten Verleihung des Smilepreises in Stockholm. Auf die Frage nach seinem persönlichen Grund zur Freude antwortete der Ehemann von Prinzessin Sofia gegenüber Svensk Dam liebevoll: "Ich habe meine fantastischen Kleinen zu Hause, die mich jeden Tag zum Lächeln bringen. Aber auch rauszugehen und Menschen zu treffen, die lieben, was sie tun, und dafür brennen – das bringt mich zum Lächeln!" Die schönsten Momente im Leben des vierfachen Vaters finden also offenbar nicht auf dem roten Teppich statt, sondern zwischen Kinderzimmer und Frühstückstisch.

Der von Operation Smile ins Leben gerufene Smilepreis soll nach Angaben des schwedischen Königshauses verdeutlichen, auf welch unterschiedliche Weise ein Lächeln weitergegeben werden kann. Carl Philip ist bereits seit 2013 Schirmherr der Organisation, die Menschen mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten notwendige Operationen ermöglicht. Bei der Premiere der Auszeichnung durfte der Prinz den Preis nun persönlich überreichen. Der erste Preisträger überhaupt war der schwedische Schauspieler Henrik Dorsin, der vor allem durch die Serie "Solsidan" bekannt wurde.

Zu Hause in der Villa Solbacken auf Djurgården dürfte das Lächeln ohnehin selten ausgehen – für Ruhe ist dort allerdings auch kaum Platz. Die einjährige Ines und ihre drei Brüder im Alter von fünf, neun und zehn Jahren sorgen für einen gut gefüllten Alltag. Denn Familienzeit steht bei Carl Philip und Sofia ganz oben auf der Liste – so lesen die Eltern ihren Kindern jeden Abend vor. Auch kulinarisch geht es bodenständig zu: Fleischbällchen und kleine Würstchen stehen regelmäßig auf dem Speiseplan der Royals. Wie eng die Bindung zwischen dem Prinzen und seiner jüngsten Tochter ist, war zuletzt beim Te Deum anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl Gustaf (80) zu sehen. Carl Philip trug Ines auf dem Arm in die Stockholmer Schlosskirche und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, während die kleine Prinzessin das Geschehen aufmerksam verfolgte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip, schwedischer Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images Schwedische Königsfamilie