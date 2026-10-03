"Mr. & Mrs.": Sonny Loops und Jamie Birrell haben geheiratet

Sonny Loops (30) und Jamie Birrell haben sich das Jawort gegeben! Die freudige Nachricht verkündet die Influencerin auf ihrem Instagram-Account und teilt dort auch gleich erste Einblicke in den großen Tag. Zu sehen ist unter anderem der sogenannte "First Look" – jener Moment, in dem sich das Brautpaar vor der Trauung zum ersten Mal sieht. Dieser fand ganz privat im heimischen Garten statt, ohne Gäste, nur die beiden. Sonny trägt dabei ein weißes Hochzeitskleid mit langem Schleier und läuft auf ihren Partner zu. Nach dem ersten Aufeinandertreffen küssen sich die zwei und hüpfen vor Aufregung gemeinsam auf und ab. "'First Look' alleine in unserem Garten. Glück, Nervosität, Aufregung… Das Gefühlschaos ist kaum in Worte zu fassen in diesem Moment! Es war der Start von dem schönsten Tag ever!", schreibt die Braut dazu. In einem weiteren kurzen Clip umfasst sie in einer Detailaufnahme das Handgelenk ihres Mannes und macht den neuen gemeinsamen Nachnamen offiziell: "Mr. & Mrs. Birrell."

Rundum glücklich blickt die Influencerin auf ihren Hochzeitstag zurück – auch wenn offenbar nicht alles reibungslos verlief. "Es war alles perfekt heute, das kann ich schon mal sagen, auch wenn eine schlimme Sache passiert ist, die dann aber zum Glück wieder gut wurde...", verrät sie ihrer Community auf Instagram. Was genau an diesem Tag vorgefallen war, führt Sonny in ihren Beiträgen allerdings nicht weiter aus. Große Einblicke in die Feier selbst oder die Gästeliste gibt es von der Braut bislang nicht.

Unter den Hochzeitsposts sammeln sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche aus dem Umfeld des Paares. SelfieSandra (27) und Mrs. Bella (33) reagieren jeweils mit mehreren Herzaugen-Emojis auf die Aufnahmen. Liz Kaeber (34) kommentiert schlicht: "Wie schööön." Auch Ana Johnson (33) meldet sich zu Wort und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch." Lina Baumann hinterlässt ein "Glückwunsch!" unter dem Beitrag, während Alexander Thoss betont: "Ich freue mich so sehr für euch." Von xLaeta kommt ebenfalls ein "Herzlichen Glückwunsch!". Darüber hinaus gratulieren unter anderem Patrizia Palme (32), Ischtar Isik (30), Paola Maria (32) und Annika Mangold (36) dem frisch vermählten Paar in der Kommentarspalte.

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Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell am Tag ihrer Hochzeit

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Instagram / sonnyloops Jamie Birrell und Sonny Loops am Tag ihrer Hochzeit

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Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell, 2025

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