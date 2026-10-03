In Bens Nähe ziehen? Für Pascal Kappés aktuell nicht möglich

Mal eben die Koffer packen und in die Nähe des eigenen Kindes ziehen? Für Pascal Kappés (36) ist das aktuell leider keine Option. Sein Sohnemann lebt bei seiner Mutter Denise Merten (36) im Raum Berlin, während Pascal mit seiner Partnerin rund 800 Kilometer entfernt im Saarland zu Hause ist. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein User nun wissen, warum der 36-Jährige nicht näher zu Ben zieht. Schließlich könne er als Influencer doch ortsunabhängig arbeiten. Dieser Darstellung widersprach Pascal jedoch entschieden und verwies auf seinen festen Beruf: "Ich arbeite nicht als Influencer! Ich bin fest angestellt als Fitness- und Rehatrainer und bin somit gebunden." Der Job lässt sich eben nicht so einfach im Handgepäck mitnehmen – Hanteln und Reha-Geräte bleiben nun mal im Studio, das sich im Saarland befindet.

Die Distanz zwischen dem Saarland und Bens Zuhause macht sich auch beim direkten Kontakt zwischen Vater und Sohn bemerkbar. Wie Pascal in der Instagram-Fragerunde offenlegte, sehen sich die beiden momentan lediglich zweimal im Jahr. Persönliche Treffen sind damit die Ausnahme und müssen gut geplant werden. Von Pascals Leben im Saarland ist Ben trotzdem nicht ausgeschlossen – im Gegenteil. Ein Follower erkundigte sich, wie der Achtjährige und die Partnerin des Fitnesstrainers miteinander zurechtkommen: "Die zwei verstehen sich super", versicherte er im Rahmen seiner Fragerunde. Die wenigen gemeinsamen Momente scheinen also harmonisch zu verlaufen, auch wenn die Kilometer zwischen Saarland und Berlin für spontane Besuche kaum Raum lassen.

Zuletzt konnte Pascal zu einem besonderen Anlass Zeit mit Ben verbringen: Zum achten Geburtstag seines Sohnes reiste er zu ihm und blieb mehrere Tage. Solche längeren Besuche sind wegen der großen Distanz allerdings eher selten. Pascal hatte bereits erklärt, dass er zusammen mit der Familie nach Möglichkeiten sucht, Ben in Zukunft häufiger zu sehen. Neben der Familie könnte Vater und Sohn eines Tages auch eine gemeinsame Leidenschaft verbinden: der Fußball. Pascal steht selbst gern auf dem Platz und würde sich über eine sportliche Karriere seines Sohnes freuen.

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Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, März 2026

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Imago Denise Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Rosslau, 02.08.2025

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Pascal und Denise Kappès