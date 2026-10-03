Darum gerät Gypsy Rose nach Kens Tod so schnell in Verdacht

Der Tod von Ken Urker (†34) am 1. Oktober 2026 hat im Netz schnell eine Welle von Spekulationen ausgelöst – und viele davon richten sich gegen seine Partnerin Gypsy Rose Blanchard (35). In den sozialen Medien tauchten innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Theorien auf, in denen Nutzer die Autorin mit dem Tod ihres Freundes in Verbindung bringen. Der Grund für diesen schnellen Verdacht liegt allerdings nicht in neuen Erkenntnissen, sondern vor allem in ihrer Vergangenheit: Gypsy war an der Planung des Mordes an ihrer Mutter Dee Dee Blanchard beteiligt, der 2015 weltweit für Schlagzeilen sorgte. Dabei geht in vielen Kommentaren ein wichtiger Punkt unter: Bislang gibt es keinerlei öffentlich bekannte Belege, die Gypsy mit Kens Tod in Zusammenhang bringen. Auch die Ermittler haben bislang keine entsprechenden Hinweise veröffentlicht. Die genaue Todesursache steht ebenfalls noch nicht fest.

Der Fall, auf den sich viele der Verdächtigungen heute stützen, liegt inzwischen mehr als zehn Jahre zurück. Gypsy hatte Nicholas Godejohn damals im Internet kennengelernt und mit ihm darüber gesprochen, wie sie ihrer belastenden Lebenssituation entkommen könnte. 2015 plante das damalige Paar schließlich gemeinsam die Tötung von Dee Dee. Nicholas fuhr zum Haus der Familie und erstach sie mit einem Messer, während Gypsy ebenfalls im Gebäude war. Danach flohen die beiden zusammen, wurden aber kurze Zeit später gefasst. Der Fall wurde später in zahlreichen Dokumentationen und Serien aufgegriffen und machte Gypsy weit über die USA hinaus bekannt. Genau diese Vorgeschichte sorgt nun dafür, dass manche Nutzer sehr schnell Parallelen zu Kens Tod ziehen – obwohl es dafür nach aktuellem Stand keine öffentlich bekannten Anhaltspunkte gibt.

Hinter dem damaligen Fall steckte eine jahrelange Täuschung. Dee Dee hatte ihre Tochter gegenüber Ärzten und ihrem Umfeld als schwer krank und behindert dargestellt. Gypsy saß im Rollstuhl, wurde immer wieder medizinisch behandelt und musste zahlreiche Eingriffe über sich ergehen lassen. Später stellte sich heraus, dass viele der angeblichen Erkrankungen offenbar nie bestanden hatten. Die Ermittler gingen davon aus, dass Dee Dee ihre Tochter über Jahre hinweg stark kontrolliert hatte. Vor Gericht bekannte sich Gypsy des Mordes zweiten Grades schuldig und wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ende 2023 kam sie vorzeitig frei. Nicholas wurde wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt.

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Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024