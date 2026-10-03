Wahnsinn: So viele Millionen ist Cara Delevingnes Firma wert

Cara Delevingne (34) hat sich mit ihrer Karriere als Model und Schauspielerin offenbar ein ordentliches finanzielles Polster aufgebaut. Wie Richard Eden für die Daily Mail berichtet, befinden sich derzeit 34,9 Millionen Pfund in ihrer persönlichen Firma Cara & Co. Über das Unternehmen laufen die Einnahmen der Britin aus ihren Modelengagements sowie ihren Rollen in Filmen und Serien. Obwohl Cara dem Vollzeitmodeln bereits vor etwa zehn Jahren den Rücken kehrte und inzwischen wesentlich selektiver bei der Auswahl ihrer Projekte vorgeht, hat sich in ihrer Firma damit eine stattliche Summe angesammelt. Gleichzeitig erschließt sich die 34-Jährige ein neues berufliches Feld: 2026 kündigte sie mit "I Forgot" und "Out of My Head" ihre ersten beiden Singles als Solokünstlerin an. Passend dazu plante sie eine Tournee mit insgesamt elf Shows in Großbritannien, Europa und Nordamerika.

Einen Teil ihres Geldes investiert Cara offenbar regelmäßig in Immobilien. Zuletzt kaufte sie für 8,5 Millionen Pfund ein Anwesen in den Santa-Monica-Bergen von Los Angeles, das über fünf Schlafzimmer, einen Pool und terrassenförmig angelegte Gärten verfügt. Innerhalb von nur 18 Monaten ist es bereits die dritte Immobilie, die sie erworben hat. Zuvor war ihr 5,5 Millionen Pfund teures Haus bei einem Brand zerstört worden. Danach kaufte Cara unter anderem ehemalige Anwesen von Milla Jovovich (50) und Jennifer Lawrence (36). Millas frühere Villa erwarb sie 2024 für 7,9 Millionen Pfund und verkaufte sie bereits ein Jahr später für 8,2 Millionen Pfund weiter, ohne jemals dort eingezogen zu sein. Für Jennifers ehemaliges Zuhause zahlte sie wiederum 8,1 Millionen Pfund. Auch diese Immobilie soll Cara nie selbst bewohnt haben und später für 8,5 Millionen Pfund zum Verkauf angeboten haben.

Schon vor rund einem Jahr hatten veröffentlichte Geschäftszahlen einen Einblick in Caras finanzielle Verhältnisse gegeben. Damals wurde das Vermögen von Cara & Co sogar noch auf 44 Millionen Pfund beziffert, nachdem es innerhalb eines Jahres um knapp drei Millionen Pfund gestiegen war. Einen beträchtlichen Teil davon machten Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen aus, deren Wert mit 22,3 Millionen Pfund angegeben wurde. Darüber hinaus befanden sich Kunstwerke im Wert von rund 850.000 Pfund in den Büchern des Unternehmens. Nicht eingerechnet waren dabei allerdings die Dividenden, die Cara sich als alleinige Eigentümerin ihrer Firma selbst ausgezahlt hatte. Welche Summen sie auf diesem Weg erhielt, wurde nicht öffentlich bekannt.

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Getty Images Cara Delevingne, Model, Oktober 2025

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Cara Delevingne bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles 2024

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