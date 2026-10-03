Überraschend: Diese Show fand Willi Banner am krassesten

Ausnahmesituationen und extreme Härtetests gehören für Willi Banner (32) quasi zum Alltag: Der bekannte Sportler und Social-Media-Star stellte sein Können schon in diversen außergewöhnlichen Fernsehformaten unter Beweis. Seinen emotionalsten Moment im Rampenlicht erlebte er allerdings nicht bei einem Survival-Trip im Dschungel, sondern überraschenderweise auf dem Tanzparkett einer großen Show. Im Gespräch mit Promiflash verriet Willi, dass ihn die Atmosphäre bei "Let's Dance" mehr beeindruckt habe als alle anderen Produktionen, an denen er bislang teilnehmen durfte. Und das, obwohl er zuletzt bei "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" an seine Grenzen ging. Gemeinsam mit sieben weiteren Kandidaten verbrachte er zehn Tage im brasilianischen Urwald. Dort lebte die Gruppe beim indigenen Volk der Shanenawa und stellte sich deren Ritualen, Gepflogenheiten und Prüfungen. Trotz dieser intensiven Zeit im Dschungel fällt sein Fazit eindeutig aus – und dürfte für viele überraschend sein.

Auf die Frage von Promiflash, ob er sich künftig weitere Survivalformate vorstellen könne oder lieber wieder bei Shows wie "Let's Dance" mitmachen würde, wollte sich Willi nicht festlegen. "Grundsätzlich fühle ich mich bei Outdoor- und Survival-Formaten sehr wohl und habe dort auch immer gerne mein Können unter Beweis gestellt", erklärte er. Dann folgte das klare Bekenntnis zum Tanzparkett: "Gleichzeitig muss ich sagen, dass 'Let's Dance' von der gesamten Atmosphäre und dem Zauber der Show bisher das Krasseste war, an dem ich teilnehmen durfte." Beide Extreme haben für ihn ganz klar ihren eigenen, völlig unterschiedlichen Reiz. Das Abenteuer am Amazonas bleibt für den Athleten trotzdem eine unvergessliche Erfahrung. Zusammen mit dem Team trotzte er den harten Bedingungen im Regenwald und tauchte vollkommen in das tägliche Leben und die Bräuche der Shanenawa ein.

Vor dem Dschungelabenteuer hatte Willi bereits bei "Deep Down" mitgemacht. Beim Durchhalten im Amazonas half ihm diese Erfahrung nach eigener Einschätzung allerdings nicht. "Eigentlich nicht, weil es zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen waren", schilderte er. "Bei 'Surviving Amazonas' war sehr viel Gemeinschaft, Zusammenhalt, Wärme und fast schon ein familiäres Gefühl da. Man hat sich trotz der extremen Situationen aufgefangen und getragen gefühlt." Bei "Deep Down" habe hingegen absolute Isolation geherrscht: "Dort war man größtenteils komplett auf sich selbst gestellt und musste sehr viel mit sich selbst ausmachen." Ein direkter Vergleich der beiden Erfahrungen ist aus seiner Sicht deshalb so gut wie unmöglich. Selbst sein Teamkollege Joey Kelly (53), der als Musiker und Extremsportler an körperliche Extremsituationen gewöhnt ist, empfand die zehn Tage bei den Shanenawa als absolute Grenzerfahrung. Während Joey im Nachhinein vor allem die unerbittliche Härte des Dschungels betonte, hat sich für Willi vor allem der starke Zusammenhalt innerhalb der Gruppe eingeprägt.

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Imago Willi Banner (Willi Whey) bei der TRAUMATICA - CREATOR EDITION, September 2026

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Joyn Surviving Amazonas

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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