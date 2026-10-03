Heather Dubrow entging an ihrem Hochzeitstag einem Desaster

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Terry Dubrow (68) musste Heather Dubrow (57) um ihren perfekten Brautlook bangen. Rund zwei Wochen bevor sich das Paar im Juni 1999 im The Beverly Hills Hotel das Jawort gab, hatte der plastische Chirurg seiner damaligen Verlobten Botox gespritzt – doch die Behandlung verlief nicht ganz wie geplant. Anschließend hing eines von Heathers Augenlidern herab. Im Podcast "The B*tch Bible" von Jackie Schimmel blickte der Realitystar nun auf den Beautyzwischenfall zurück. "Vielleicht zwei Wochen vor unserer Hochzeit gab Terry mir Botox. Und weißt du, manchmal passiert es einfach, und mein Augenlid hing herab", erzählte sie. Damit am großen Tag nichts mehr davon zu sehen war, kamen spezielle Augentropfen zum Einsatz. Das Mittel Iopidin sorgte rechtzeitig dafür, dass sich das betroffene Auge wieder öffnete und Heather wie geplant vor den Traualtar treten konnte.

Wie die Tropfen ihr damals halfen, erläuterte Heather im Gespräch mit Jackie ebenfalls. "Aber es gibt diese Tropfen namens Iopidin. Es klingt wie 'Augen öffnen', aber sie heißen Iopidin, und sie sorgen dafür, dass sich deine Augen öffnen", erklärte sie. Bis zur Trauung hatte sich das Problem dadurch glücklicherweise erledigt. Besonders unangenehm war die Situation für Heather offenbar auch deshalb, weil ausgerechnet ihr zukünftiger Ehemann für die Botox-Behandlung verantwortlich gewesen war. Zunächst überlegte sie sogar, Terry gar nicht von dem hängenden Augenlid zu erzählen. "Armer Kerl. Er tat mir so leid. Ich wollte es ihm fast nicht sagen", erinnerte sie sich an ihre damaligen Gedanken. Schließlich weihte sie ihn doch ein – und dank der Behandlung mit den Augentropfen konnte das Paar seine Hochzeit ohne sichtbare Spuren der Panne feiern.

Heather und Terry sind seit ihrer Hochzeit im Juni 1999 verheiratet und haben inzwischen vier gemeinsame Kinder: Max, Nick, Kat und Ace. Ihr 25. Ehejubiläum begingen die beiden im Juni 2024 mit einer Reise nach Venedig – genau dorthin hatte sie auch ihre Hochzeitsreise geführt. Für das Jubiläum ließ das Hotel Aman Venice sogar ihre weiße, mehrstöckige Hochzeitstorte originalgetreu nachbilden, inklusive Perlen und Schmetterlingen. Heather teilte anschließend auf Instagram Bilder der damaligen Torte und ihrer Jubiläumsversion nebeneinander. "Wir waren von diesem besonderen Moment unserer Italienreise völlig überwältigt", schrieb sie dazu. Damit wurde die Rückkehr nach Venedig zu einer besonderen Erinnerung an jene Hochzeit, die 25 Jahre zuvor wegen der Botoxpanne beinahe einen ganz anderen Verlauf genommen hätte.

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Getty Images Heather Dubrow bei der 32. Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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Getty Images Terry Dubrow und Heather Dubrow bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Dr. Terry Dubrow, TV-Chirurg