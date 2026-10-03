Anne Hathaway sorgte sich um ihre braunen Haare in "Verity"

Anne Hathaway (43) hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Sie ist nicht nur aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger, sondern auch mehrere ihrer Filme haben Premiere gefeiert. Darunter ist auch die Verfilmung des Buches "Verity – Dunkle Geheimnisse" von Colleen Hoover (46). In dem Thriller spielt Anne eine der beiden Hauptrollen, jedoch hat sie noch vor der Erstaufführung des Films mit sich gehadert. Der Grund für ihre Unsicherheit? Ihre Haarfarbe. In der Buchvorlage hat ihre Rolle Verity blonde Haare, Anne hingegen ist schon immer brünett gewesen. Für den Regisseur Michael Showalter kam es jedoch nicht infrage, Anne in eine Blondine zu verwandeln. Er entschied sich bewusst dafür, Anne und ihre ebenfalls dunkelhaarige Kollegin Dakota Johnson in den beiden Hauptrollen zu besetzen – und die Ähnlichkeit der Frauen für eine unheimliche Wirkung zu nutzen. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erinnerte sie sich: "Als Michael mir sagte, dass Verity nicht blond sein würde, dachte ich: Das wird bei den Fans des Buches schlecht ankommen, weil sie auf diese wirklich einprägsame Weise beschrieben wird."

Nun setzt Anne auf das Verständnis des Publikums. Sie meint: "Ich hoffe einfach, dass das Publikum uns verzeiht und darauf vertraut, dass Michael Showalter wusste, was er tat." Das Buch erlangte besonders auf der Plattform TikTok viel Aufmerksamkeit und hielt sich mehr als 100 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times. Dakota spielt in der Verfilmung die erfolglose Autorin Lowen Ashleigh, die im abgelegenen Haus der im Wachkoma liegenden Bestsellerautorin Verity Crawford deren Buchreihe zu Ende schreiben soll. Dort stößt sie auf ein verstörendes Manuskript, fühlt sich von Verity beobachtet und kommt deren Ehemann Jeremy, gespielt von Josh Hartnett (48), immer näher.

Wie gut Anne und Dakota zusammenspielen, zeigte sich auch bei der New Yorker Premiere abseits der Leinwand. Für ein gemeinsames Foto übernahm Anne mit deutlichen Gesten die Koordination der versammelten Darsteller, während Dakota direkt neben ihr eher zurückhaltend blieb. Im Film verbindet ihre Figuren dagegen ein düsteres Geflecht aus Misstrauen, Anziehung und widersprüchlichen Erzählungen. Lowen verliebt sich nach und nach in Veritys Ehemann und fängt eine Beziehung mit ihm an, obwohl Verity nach wie vor im selben Haus lebt. Anne hat eine klare Meinung zu dem Ende, das im Netz immer wieder heiß diskutiert wird. "Ich finde, Lowen ist verrückt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

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Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026