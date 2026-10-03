Dylan Efron trainiert jetzt für den New York City Marathon

Dylan Efron (34) zieht es von der Tanzfläche auf die Laufstrecke: Im November 2026 will der Realitystar beim New York City Marathon antreten. Die Einladung dazu nahm er spontan an, wie er gegenüber Extra erzählte. Nach seiner Teilnahme an Dancing with the Stars im vergangenen Jahr hat er damit bereits die nächste sportliche Herausforderung im Visier. "Ich habe eine Einladung bekommen, also dachte ich mir: "Warum nicht?" Ich habe all diese Energie, und im vergangenen Jahr konnte ich sie beim Tanzen verbrennen. Da dachte ich: "Lass mal für ein paar Sachen anmelden."", erklärte der jüngere Bruder von Schauspieler Zac Efron (38). Doch damit nicht genug: "Erst vergangene Woche habe ich einen Triathlon absolviert. Das war eine spontane Entscheidung", verriet er dem Portal.

Direkt nach dem Triathlon beginnt für Dylan die Vorbereitung auf den Marathon. Dafür setzt er vor allem auf lange Läufe und viele Kilometer auf dem Rad. Radfahren gehört ohnehin seit rund zehn Jahren zu seinem Trainingsalltag. Dafür spannt er sein Rennrad auf einen stationären Trainer, schaut nebenbei Netflix oder "Dancing with the Stars" und hält seinen Puls bei etwa 130. Von besonders intensiven Workoutkursen hält der Abenteurer dagegen wenig. Stattdessen bevorzugt er eine gleichmäßige Belastung, die sich täglich durchhalten lässt. Zu harte Trainingseinheiten könnten ihm zufolge schließlich die Motivation für die nächste Laufrunde nehmen. Sein Prinzip: lieber regelmäßig und moderat trainieren, als sich einmal völlig zu verausgaben.

Im Gespräch mit Extra sprach Dylan neben dem Sport auch über seine Freundin Courtney King. Die beiden sind bereits seit Längerem ein Paar, gemeinsame öffentliche Auftritte gibt es allerdings nur selten. Das hat einen einfachen Grund: "Courtney ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, aber sie hat eigentlich keine sozialen Medien. Sie nutzt nicht einmal wirklich Instagram, deshalb wollte sie lange Zeit nicht gepostet werden", erklärte er. Die zurückhaltende Art seiner Partnerin empfindet Dylan als angenehmen Gegenpol zu seinem eigenen Leben in der Öffentlichkeit. Beruf und Privatleben hält er ohnehin lieber getrennt. Tägliche gemeinsame Beiträge in den sozialen Netzwerken würden ihn nach eigener Aussage eher nervös machen. Ganz auf Auftritte vor der Kamera verzichtete Dylan zuletzt dennoch nicht: Im Musikvideo zum Song "Wish I Didn't" von Countrysängerin Megan Moroney (28) war er zu sehen.

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Getty Images Dylan Efron bei der Premiere von Netflix' "Earle Meets World" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles

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Getty Images Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Getty Images David Efron, Zac Efron, Starla Baskett und Dylan Efron bei der Walk of Fame Zeremonie