Carly Pearce trauert um Dolly Parton und kämpft weiter

Die Verbindung zwischen Carly Pearce (36) und Dolly Parton (†80) reicht bis weit vor Carlys eigenen Durchbruch zurück. Bereits mit 15 Jahren setzte sie sich beim Vorsingen für die Show "Country Crossroads" in Dollywood im US-Bundesstaat Tennessee durch. Nur ein Jahr später zog die Sängerin gemeinsam mit ihrer Mutter von Kentucky nach Pigeon Forge, um in dem Freizeitpark aufzutreten – fünf Tage pro Woche stand sie dort jeweils sechsmal täglich auf der Bühne. In dieser Zeit begegnete Carly ihrem großen Idol auch erstmals persönlich. Mehr als zwei Jahrzehnte später nahm ihre gemeinsame Geschichte eine traurige Wendung: Am 29. August 2026, nur vier Tage nach Dollys Tod, moderierte Carly die Tribute-Show der Grand Ole Opry im Ryman Auditorium in Nashville. Ihren eigenen Auftritt begann sie mit Dollys Klassiker "Those Memories Of You". Gegenüber The Sun blickte die Musikerin nun auf den emotionalen Abend zurück.

Eigentlich sollte an diesem Abend Carlys Album "Honest Woman" gefeiert werden. Nachdem die Veranstaltung kurzfristig zu Ehren Dollys umgestaltet worden war, übernahm die Sängerin eine wichtige Rolle im Programm. "Es war schwer für mich, dort zu sein und zu begreifen, dass sie nicht mehr da war, aber es war eine große Ehre", erklärte sie gegenüber The Sun. Dass ihre Albumfeier ausgerechnet mit der Gedenkveranstaltung zusammenfiel, fühlte sich für Carly besonders passend an, da Dolly ihre musikalischen Anfänge entscheidend geprägt hatte. Einen weiteren unvergesslichen Moment erlebten die beiden bereits am 17. Juni 2021: Bei einem vermeintlichen Werbedreh für Dollywood überraschte Dolly Carly hinter der Bühne mit den Worten: "Du bist jetzt ein offizielles Mitglied der Grand Ole Opry." Für Carly ist diese Überraschung bis heute der schönste Moment ihrer Karriere – sogar noch vor ihrer Auszeichnung als "Female Vocalist Of The Year" bei den CMA Awards 2021 und ihrem Grammygewinn im Jahr 2023.

Dolly war für Carly schon in ihrer Kindheit ein großes Vorbild. "Ich hätte nie gedacht, dass es einen Tag ohne Dolly Parton geben würde. Ich habe sie immer geliebt, schon als ich ein Kind war", erzählte sie The Sun. Bei ihrer ersten persönlichen Begegnung in Dollywood habe sie die Countryikone als Teenagerin lediglich ungläubig angesehen, weil sie kaum realisieren konnte, tatsächlich vor ihr zu stehen. Jahre später begegneten sie sich bei einem Fernsehtermin erneut, bei dem beide ihre jeweiligen Alben bewarben. Carly erzählte Dolly damals von ihrer Vergangenheit als Darstellerin in Dollywood, anschließend trafen sie sich in Nashville immer wieder. Dolly gab ihr schließlich liebevoll den Spitznamen "The Little Dollywood Girl". Besonders beeindruckten Carly die ehrliche und kompromisslose Art, mit der ihr Idol Geschichten erzählte, sowie Dollys Mut, mit ihrem Auftreten und ihrer Persönlichkeit konsequent ihren eigenen Weg zu gehen. Für Carly war sie damit eine echte Wegbereiterin für Frauen in der Countrymusik.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Carly Pearce und Dolly Parton

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Getty Images Carly Pearce bei "The Opry Remembers Dolly Parton" im Grand Ole Opry House in Nashville, 29. August 2026

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville