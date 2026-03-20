Eric Stehfest meint: Er opferte Schauspielkarriere für Edith

Eric Stehfest (36) hat im Interview mit Ramon Wagner auf YouTube offen über das Ende seiner Schauspielkarriere gesprochen. Der Schauspieler, der unter anderem bei Unter uns und fünf Jahre lang bei GZSZ zu sehen war, zog sich 2019 von den Dreharbeiten zurück. Als Ramon ihn fragte, ob es einen bestimmten Grund für seinen Ausstieg gab, erklärte Eric: "Das war damals die Zeit, wo der Vergewaltigungsprozess von Edith war, da habe ich gemerkt, ich muss mich jetzt erst mal zurückziehen und mich auf diese Sache fokussieren. Ich habe ein Stück weit diesen Weg fallen lassen." Er wollte eigentlich mit der Veröffentlichung seines Buches und dem Dreh seines Films finanziell unabhängig werden, doch das klappte nicht wie erhofft.

Stattdessen verlagerte Eric seinen Fokus komplett auf seine damalige Ehefrau Edith und deren musikalische Karriere. "Ich habe den Fokus, glaube ich, ein Stück weit zu sehr auf Edith gelegt. Auf die Musik. Ich war dann so besessen, Edith berühmt zu machen. Ihre Musik groß zu machen", gab er im Talk zu. In dieser Phase ließ sich der Schauspieler auch auffällige Tätowierungen stechen, die ihm jedoch zum Verhängnis wurden. "Durch die Tätowierungen gab es dann aber auch keine Engagements mehr für Schauspielerei. Somit habe ich mich damit auch ein Stück weit selbst sabotiert, würde ich mal sagen. Und mich ein Stück weit auch selbst vergessen", reflektierte Eric ehrlich.

Schon im vergangenen Jahr hatte Eric offen über die Bedeutung der auffälligen Tattoos gesprochen. In seiner Dokumentation auf RTL+ erzählte er über die Lorbeer-Motive an den Seitenköpfen von Edith und ihm: "Das sind Lorbeeren. Edith und ich haben das beide, weil wir die Crystal-Meth-Sucht überlebt haben." Die Tätowierungen galten für beide als Symbol eines harten Sieges. "Deshalb haben wir das dahin gesetzt – sehr sichtbar", erklärte der Schauspieler damals.

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024