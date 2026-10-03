Gypsy Rose sprach vor Kens Tod von einer Zukunft zu zweit

Im März 2025 blickte Gypsy Rose Blanchard (35) noch voller Zuversicht auf ihre Beziehung mit Ken Urker (†34). Gegenüber People schilderte die Autorin damals, was sie sich für die gemeinsame Zukunft am meisten wünschte: "Ich hoffe wirklich, dass wir weiterhin offen miteinander kommunizieren. Ich hoffe, dass wir noch mehr Verständnis füreinander entwickeln und unsere Schutzmauern fallen lassen können, denn ich habe im Laufe der Jahre Mauern aufgebaut, und ich glaube, jeder Mensch hat solche Mauern, die er errichtet. Deshalb denke ich, es wäre wunderbar, wenn wir diese einreißen und einander gegenüber so verletzlich und offen sein könnten wie nie zuvor." Rund eineinhalb Jahre später erhalten diese Worte eine traurige Bedeutung: Am 1. Oktober 2026 wurde Ken tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden.

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Aurora Raina im Dezember 2024 hatten Gypsy Rose und Ken eine Paarberatung begonnen. "Ich mag es, weil man dort eine unvoreingenommene Meinung bekommt. Denn man möchte nicht ständig zu seiner Familie gehen, um über die schlechten Dinge zu sprechen", erklärte sie People. Beide Seiten sollten zu Wort kommen und konkrete Ansätze erhalten, um bestehende Konflikte zu lösen und ihre Beziehung zu stärken. Eine gemeinsame Zukunft mit Ken konnte sich die Autorin zu diesem Zeitpunkt durchaus vorstellen. Auf die Frage, ob sie ihn als den Richtigen sehe, antwortete sie: "Ich habe bei ihm immer so empfunden." Nach seinem Tod meldete sich Gypsy Rose erneut bei dem Magazin und schilderte, sie stehe unter Schock. "Ich bin fassungslos. Ich kann nicht denken. Ich habe geschrien, bis mein Hals brannte", sagte sie. Das Lafourche Parish Sheriff's Office bestätigte, dass Ken beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot war. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen noch.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2017. Nach der HBO-Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" schickte Ken ihr einen unterstützenden Brief ins Gefängnis. Aus dem Briefkontakt wurde eine Liebesbeziehung. 2018 folgte die Verlobung, ein Jahr später die erste Trennung. Nachdem Gypsy Roses Ehe mit Ryan Anderson (38) gescheitert war, fanden die beiden 2024 wieder zusammen. Etwa einen Monat vor Kens Tod trennten sie sich erneut – still und einvernehmlich. "Es war nichts Böses ... Es war einfach eine gemeinsame Entscheidung", erklärte eine anonyme Quelle zur Trennung. Bereits zuvor hatten die beiden rund zwei Monate getrennt gelebt und zunächst versucht, ihre Beziehung zu retten. Durch ihre gemeinsame Tochter Aurora blieben sie auch nach der Trennung eng miteinander verbunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.