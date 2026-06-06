Nicht Choupette: An sie geht Karl Lagerfelds Erbe wirklich

Sieben Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld (†85) ist der Streit um das Erbe des legendären Designers nun endlich beigelegt worden. Während seine berühmte Birma-Katze Choupette jahrelang auf einen Anteil des auf 260 Millionen Euro geschätzten Nachlasses gewartet hatte, steht jetzt fest: Die Samtpfote geht komplett leer aus. Stattdessen werden enge Wegbegleiter des Modeschöpfers bedacht. Laut einem Bericht der Daily Mail sind das Lagerfelds langjähriger Assistent und Vertrauter Sébastien Jondeau, das Model Brad Kroenig gemeinsam mit seinem Sohn Hudson – Lagerfelds Patenkind – sowie Baptiste Giabiconi, der als Mode-Muse des Designers bekannt war. Dass Choupette leer ausgeht, mag auf den ersten Blick überraschen – immerhin hatte Karl sie zu Lebzeiten immer wieder als die große Liebe seines Lebens bezeichnet: "Ich habe nur eine große Liebe: meine Katze Choupette."

Nach französischem Recht ist es Tieren allerdings grundsätzlich nicht möglich, Geld oder Eigentum zu erben. Der Designer hatte jedoch bereits zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass Choupette auch nach seinem Tod gut versorgt sein würde. Die Katze lebt seit Karls Tod im Februar 2019 bei seiner früheren Haushälterin Françoise Caçote in Paris. Diese wurde mit einem Haus samt Garten im Großraum Paris bedacht, und zusätzlich soll eine Geldsumme für Choupettes Lebensunterhalt angelegt worden sein. "Ich tue mein Bestes, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen. Sie bekommt all die Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge, die sie braucht", sagte Françoise gegenüber dem US-Magazin Atlantic.

Doch noch vor wenigen Tagen klang das alles ganz anders. Im Magazin Atlantic hatte Françoise nämlich Alarm geschlagen und gesagt: "Ich möchte ganz offen sein: Bis heute haben wir absolut nichts erhalten." Der Grund: Ein juristischer Streit um Karls Testament aus dem Jahr 2016, dessen Auslegung und Gültigkeit angefochten worden seien. Françoise berichtete auch von teuren Anwälten, die sie einschalten musste: "Angesichts der Komplexität der Situation musste ich teure Anwälte beauftragen, um das Erbe in meinem Namen einzufordern und sicherzustellen, dass Karls Wünsche ordnungsgemäß respektiert werden."

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Instagram / choupetteofficiel Karl Lagerfeld mit seiner geliebten Katze

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Instagram / choupetteofficiel Choupette Lagerfeld, Karl Lagerfelds Katze

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Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show, 2012

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