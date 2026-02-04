Erbenstreit um Karl Lagerfeld: Wer bekommt die Millionen?

Paukenschlag im Nachlass von Karl Lagerfeld (†85): Fast sieben Jahre nach dem Tod des Designers, dessen Ruheort geheim ist, steht sein letzter Wille plötzlich auf der Kippe – und mit ihm die Millionen. Nachlassverwalter Christian Boisson soll die Neffen und Nichten des Modezaren informiert haben, dass die Auslegung des Testaments von 2016 angefochten wurde. "Die Auslegung des Testaments wird angefochten. Derzeit sind die Rechte der Erben daher ungewiss", zitiert die Illustrierte Bunte Christian. Damit ist unklar, was aus den Zuwendungen an Sébastien Jondeau, Patenkind Hudson Kroenig sowie die Models Brad Kroenig und Baptiste Giabiconi (36) wird. Passiert ist all das in Frankreich und Monaco, wo der Nachlass verwaltet wird. Wer die Anfechtung eingereicht hat, ist noch nicht öffentlich bekannt. Brisant: Sollten die Richter das Schriftstück kippen, könnten ausgerechnet jene Verwandten profitieren, die Karl eigentlich nicht bedenken wollte.

Juristisch wäre die Folge klar: Gilt das Testament als ungültig, greift die gesetzliche Erbfolge nach französischem und monegassischem Recht. Weil Karl unverheiratet und kinderlos starb, würden seine Neffen und Nichten zum Zug kommen – darunter Thoma Gräfin von der Schulenburg, die Tochter seiner verstorbenen Schwester Thea. Parallel bremst ein heftiger Steuerstreit die Ausschüttung: Der französische Fiskus fordert laut Recherchen bis zu 40 Millionen Euro nach, weil Karls Lebensmittelpunkt eher in Paris als im steuerbegünstigten Monaco gelegen haben soll. Christians Mitarbeiter Frédéric Heurté erklärte der Bild in diesem Zusammenhang: "Wir unterliegen der Schweigepflicht. Somit darf ich nichts kommentieren, was den Nachlass von Karl Lagerfeld betrifft." Unberührt bleibt hingegen die Ikone mit Schnurrbart und blauen Augen – Karls Katze Choupette. Für sie hatte der Designer, dessen Leben bereits verfilmt wurde, seiner ehemaligen Hausdame Françoise Caçote vor seinem Tod 2019 ein Haus und ein Konto übertragen, damit das Luxusleben des Tieres gesichert ist.

Jahre nach dem Tod von Karl wirft sein Nachlass weiterhin Fragen auf. Auch die genaue Höhe des Vermögens bleibt nach wie vor unklar. Wie das Magazin Bunte im Juli berichtete, gilt jedoch als sicher, dass 13,4 Millionen Euro aus dem Erbe nicht auffindbar sind. Der mit der Nachlassregelung betraute Testamentsvollstrecker soll bislang keinen Zugang zu diesen Geldern haben, die mutmaßlich auf versteckten Konten in bekannten Steueroasen lagern könnten. Hinter den nüchternen Paragrafen steht eine fast filmreife Geschichte. Seinen internationalen Aufstieg zum Top-Designer verdankte er in den 1960er- und 1970er-Jahren vor allem seiner kreativen Arbeit für Chloé und Fendi. Mit seiner Berufung zum Kreativdirektor bei Chanel im Jahr 1983 zementierte er schließlich seinen Status als Ikone der Modewelt. Er war dafür bekannt, Models zu Musen zu ernennen. Besonders eng war die Beziehung zu Claudia Schiffer (55), die er Ende der 1980er-Jahre entdeckte und zum Weltstar machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Baptiste Giabiconi und Karl Lagerfeld im Jahr 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer im November 2006