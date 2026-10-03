Leeres Haus: Für Anna-Maria Ferchichi ein "seltsames Gefühl"

In der Familienvilla in Grünwald ist es derzeit deutlich ruhiger als sonst: Alle fünf älteren Kinder von Anna-Maria Ferchichi (44) sind am Wochenende mit Freunden unterwegs und übernachten außer Haus. Zurück bleiben nur die Drillinge, die die achtfache Mutter mit ihrem Ehemann Bushido (48) hat. Dass damit immerhin noch drei Kinder durchs Haus wuseln, ändert wenig an ihrem Empfinden. Auf Instagram schildert sie, wie ungewohnt sich die neue Stille für sie anfühlt. Solche Wochenenden häufen sich inzwischen, und an den veränderten Familienalltag muss sich Anna-Maria offenbar erst noch gewöhnen. "So ein seltsames Gefühl für mich. Klar, es sind immer noch drei Kinder, aber es fühlt sich so wenig an und so ungewohnt", schreibt sie. Ein leises und beinahe leeres Zuhause kennt die Podcasterin nach Jahren mit einer Großfamilie schließlich kaum.

Groll hegt sie deswegen allerdings nicht. Im Gegenteil: Anna-Maria betont, wie sehr sie ihren Kindern die Zeit mit ihren Freunden gönnt. "Bin unglaublich froh über ihre Freundschaften und gönne es ihnen, aber kenne so ein ruhiges, leeres Haus nicht", erklärt sie auf Instagram. Neben der ungewohnten Ruhe beschäftigte die achtfache Mutter an diesem Wochenende noch ein anderes Thema. Auch ihre Familienangehörigen, die zu Besuch gewesen waren, machten sich bereits wieder auf den Heimweg. Da die Treffen eher selten stattfinden, fiel Anna-Maria der Abschied offenbar nicht leicht. "Meine Familie ist schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es war so schön, bekomme dann manchmal doch ein wenig Wehmut, weil ich alle so selten sehe", gibt sie offen zu.

Normalerweise sieht der Alltag bei Anna-Maria und Bushido ganz anders aus. Das Leben mit acht Kindern erfordert viel Organisation, über die das Paar regelmäßig in seinem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" spricht. Dort geben die beiden persönliche Einblicke in ihren Familienalltag – inklusive der unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie dieser am besten funktioniert. Zuletzt wurde deutlich, dass das straffe Zeitmanagement der achtfachen Mutter durchaus für Diskussionen sorgt. Während Bushido manche Abläufe als zu eng getaktet empfindet, sieht Anna-Maria seine Schilderungen solcher Situationen wiederum kritisch. Die ungewohnte Ruhe in der Familienvilla bildet damit einen deutlichen Kontrast zum sonst durchorganisierten Alltag der Ferchichis.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026