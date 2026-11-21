Anna-Maria Ferchichi (45) ist tatsächlich ein wenig eifersüchtig auf ihren Ehemann Bushido (48) – allerdings mit einem Augenzwinkern. Der Grund dafür sind die neuen Kochambitionen des Rappers. Im Familienalltag steht Bushido inzwischen deutlich häufiger am Herd und kommt mit seinen Gerichten bei den gemeinsamen Kindern offenbar bestens an. Im RTL+-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast" erzählt die achtfache Mutter, dass sie die Unterstützung und die dadurch gewonnene Entlastung durchaus genießt. Trotzdem muss sie sich erst noch daran gewöhnen, dass sie die Küche nun mit Bushido teilen muss. Schließlich war der Herd über viele Jahre hinweg ihr ganz eigenes Revier. Nun teilt sie diesen Bereich plötzlich mit ihrem Mann. Bei den gemeinsamen Kindern kommen seine Gerichte offenbar richtig gut an, denn sie loben ihren Papa regelmäßig für das Essen.

Einige Bereiche des Familienlebens seien früher "zu 100 Prozent" ihre Aufgabe gewesen, erklärt Anna-Maria in dem gemeinsamen RTL+-Podcast. Wenn Bushido nun das Essen auf den Tisch bringe und alle begeistert seien, gehe ihr deshalb ein Gedanke durch den Kopf: "Krass, das ist nicht mehr meins." Neben dieser neckischen Eifersucht plagt sie aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ihr Mann mittlerweile zahlreiche Aufgaben übernimmt. Gleichzeitig betont sie, wie schön sie seine Unterstützung finde. Besonders Bushidos Chicken Alfredo überzeugte offenbar alle am Tisch. "Das war unglaublich lecker. Nee, du bist richtig so ein Mann, den man gerne – mit dem man gern verheiratet ist", schwärmt sie in der Sendung. Bushido nimmt die Sache ganz gelassen: "Vielleicht freust du dich einfach. Du musst ja nicht aufpassen." Seine Frau hält jedoch spielerisch dagegen und antwortet: "Jaaa, ich muss aufpassen." Ganz kampflos möchte Anna-Maria ihr bisheriges Revier offenbar nicht überlassen.

Dass Bushido sich inzwischen stärker in den Familienalltag einbringt, hängt mit der veränderten Lebenssituation nach dem Umzug von Dubai zurück nach Deutschland zusammen. In ihrer Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten Angestellte dem Ehepaar viele Aufgaben im Haushalt und bei der Betreuung der Kinder abgenommen. Nach der Rückkehr wollte das Ehepaar dagegen bewusst wieder mehr selbst erledigen. Seitdem packt der Rapper deutlich häufiger im Haushalt mit an, kocht für die Familie und kümmert sich intensiver um den Alltag mit den acht Kindern. Für Anna-Maria bedeutet die neue Aufgabenverteilung zwar spürbare Entlastung, angesichts der lange eingespielten Rollen aber zugleich eine Umgewöhnung. Tätigkeiten, für die zuvor hauptsächlich sie zuständig war, übernimmt nun auch ihr Mann. Nach den jahrelang eingespielten Rollen verlangt sie ihr aber auch eine gewisse Umgewöhnung ab.

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren KI-generierten blonden Bob

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