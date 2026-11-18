Anna-Maria Ferchichi (45) bekommt an ihrem Ehrentag ein ganz besonderes Geschenk. Die Ehefrau von Anis Ferchichi, besser bekannt als Rapper Bushido (48), feierte am 13. November ihren 45. Geburtstag. Dabei überraschte ihr Mann sie mit einer funkelnden Armbanduhr. Stolz zeigt die achtfache Mutter das Schmuckstück in ihrer Instagram-Story. Sie hält ihr Handgelenk ganz dicht vor die Kamera, damit ihre Follower jedes Detail erkennen können. Das exklusive Geschenk hatte eine längere Vorgeschichte: Bereits im April hatte Anna-Maria gegenüber Anis gesagt, dass sie die Uhr schön finde. Zu diesem Zeitpunkt war das begehrte Modell allerdings noch nicht verfügbar. So musste der Musiker rund sieben Monate Geduld beweisen, ehe die Uhr schließlich im November bei ihm eintraf. Anna-Maria ist von der aufwendig geplanten Überraschung ihres Mannes sichtlich gerührt und begeistert.

In ihrer Story verriet die Influencerin, dass sie ihrem Mann bereits im Frühjahr ein Video der Uhr geschickt hatte. Das Modell war ihr zuvor mehrfach im Internet begegnet und hatte ihr auf Anhieb gefallen. Weiterverfolgt habe sie den Gedanken allerdings nicht. Anis hingegen hatte sich ihren kleinen Wunsch offenbar gemerkt und alles darangesetzt, ihr die Uhr schließlich zu schenken. In dem Video schlendert das Paar entspannt durch eine Mall. Die beiden wirken vertraut, wenden sich einander zu und setzen zwischendurch sogar zu einem Kuss an. Auch das restliche Geburtstagsprogramm verrät Anna-Maria ihren Fans: "Anis hatte sich schon im April um mein Geschenk gekümmert. Waren lecker Cevapcici essen, bummeln noch ein wenig und essen dann Kuchen im Hotel", schreibt sie zu den Aufnahmen.

Neben dem besonderen Geschenk ihres Mannes darf sich Anna-Maria an ihrem Ehrentag auch über liebevolle Glückwünsche ihrer Familie freuen. In einer weiteren Instagram-Story veröffentlicht sie eine Collage mit Erinnerungen aus verschiedenen Lebensphasen. Darauf sind unter anderem Kinderfotos, Familienaufnahmen und Bilder gemeinsamer Feiern zu sehen. Die Zusammenstellung hatte offenbar bereits zuvor im Familienchat für reichlich Heiterkeit gesorgt. Darauf ist Anna-Maria unter anderem mit Kindern und weiteren Angehörigen zu sehen, aber auch bei ausgelassenen gemeinsamen Momenten. Zwischen den Erinnerungsbildern finden sich zudem liebevolle Botschaften. "Geburtstag meiner einzigen großen Schwester!", heißt es in einer der Nachrichten. In einer anderen steht: "Mein Kind, heute hast du Geburtstag! Ich wünsche dir alles Liebe für dein neues Lebensjahr. Ich liebe dich unendlich, meine wunderschöne Anna-Maria." Die Collage zeigt damit, wie sehr der Geburtstag der Unternehmerin auch im Zeichen ihrer Familie steht.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, August 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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