"Love Island VIP"-Celina ist Martin Braun eigentlich zu jung

Beim Dating hat Martin Braun eigentlich klare Vorstellungen – vor allem, was das Alter seiner potenziellen Partnerin angeht. Am RTLZWEI-Wiesntisch spricht der Realitystar mit Promiflash über seine Teilnahme an Love Island VIP und verrät, dass er sich beim Alter eine persönliche Grenze setzt. Ausgerechnet Normalo-Granate Celina Köther lag dabei eigentlich schon darunter. Trotzdem entschied sich Martin dafür, die jüngere Kandidatin in der Datingshow näher kennenzulernen. Der Grund: "Celina war schon eigentlich unter meiner Grenze. Aber wir waren im Format und ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Da habe ich gemerkt, dass sie sehr reif für ihr Alter ist. Ich dachte: Gut, warum nicht? Geben wir ihr eine Chance und lernen wir sie kennen. Darum geht es ja bei 'Love Island'."

Neben der Reife fiel dem ehemaligen Bachelor noch etwas anderes auf: Er entdeckte bei Celina auch weitere charakterliche Parallelen zu sich selbst. "Sie ist ein bisschen wie ich. Das heißt, sie ist ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen verrückt. Sie ist sehr flippig. Ich bin ja auch eher ein Typ, der nicht ruhig in der Ecke sitzt, sondern viel Action braucht und viel Tohuwabohu. Daran habe ich Spaß, da gehe ich auf. Bei ihr habe ich gemerkt, dass es genauso ist", schildert Martin im Promiflash-Interview.

Nicht nur beim Charakter, auch beim Äußeren hat Martin eine Grundvorliebe. Kleine Frauen mit dunklen Haaren fallen ihm nach eigenen Angaben meist zuerst ins Auge. Blondinen schließt er deshalb aber nicht grundsätzlich aus: "In meiner Vergangenheit habe ich eine oder zwei Freundinnen gehabt, die blond waren. Es kommt immer auf den Menschen an und auf die Energie. Von der Basis her ist es dann aber eher das, was mich als erster Eyecatcher anspricht."

Anzeige Anzeige

Imago Martin Braun bei der Premiere der 3. Staffel von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Celina Köther, "Love Island VIP"-Granate

Anzeige Anzeige

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Protagonist

Anzeige