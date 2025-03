Sonny Loops erzählt von ihrer traumatischen Geburtserfahrung

Vor rund einem Monat ist Sonja Dennig alias Sonny Loops (29) erstmals Mutter geworden. Doch bei der Entbindung lief nicht alles wie geplant – ihre Erfahrungen schildert die Internetbekanntheit gemeinsam mit ihrem Partner Jamie Birrell in einem YouTube-Video. Sonny erzählt, wie sie im Krankenhaus mit ihren Wehen weitestgehend alleingelassen wurde. Man habe ihr zwar Schmerzmittel verabreicht, diese hätten jedoch kaum Wirkung gezeigt. Zudem habe sie sich in ihrer Situation von den Hebammen vor Ort nicht ernst genommen gefühlt. "Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte da schon so viele Stunden Wehen. Und dann wird dir gesagt: 'Deine Schmerzen sind noch nicht stark genug, sonst würdest du dich ganz anders anhören'", kritisiert sie.

Dann wurde erkannt, dass der Kopf des Babys schief lag – statt zum Pressen überzugehen, sollte nun manuell die Position korrigiert werden. "Sonny musste auf alle Viere gehen, ihren Po in die Höhe, und die Hebamme hat ihre Hüften genommen und einfach so doll sie konnte gewackelt", erzählt Jamie. Er habe jedoch schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt: "Dann habe ich gesehen, dass die Herzfrequenz vom Baby auf über 200 Schläge pro Minute geht." Schließlich habe der Oberarzt das Zimmer betreten, in die Situation eingegriffen und entschieden, dass sofort ein Kaiserschnitt durchgeführt werden müsse.

Nach dem Kaiserschnitt folgte der nächste Schreck: Das neugeborene Baby von Jamie und Sonny hatte Probleme mit der Sauerstoffsättigung und musste beatmet und schließlich auf die Intensivstation gebracht werden. Mittlerweile hat sich die kleine Familie erholt und ist wieder zu Hause – dennoch sitzt ihnen der Schock noch merklich in den Knochen. "Zu sehen, wie deine eigene Tochter da an so viele Kabel angeschlossen ist, das ist wirklich ganz hart", gesteht Jamie.

