Sonny Loops teilt private Einblicke in die Geburt von Elsie

Vor wenigen Tagen verkündete Sonny Loops (29), dass sie und ihr Partner Jamie Birrell erstmals Eltern geworden sind – ihre Tochter Elsie hat das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram gibt die Influencerin ihren Fans nun einen emotionalen Einblick in die Geburt ihres Babys. Dazu teilt sie eine Foto- und Videostrecke, die Sonny unter anderem im Krankenhaus zeigen. Auf einem Video kämmt Jamie seiner Verlobten beispielsweise liebevoll die Haare. Auf einem weiteren Schnappschuss liegt die kleine Elsie auf der Brust ihrer Mama, während sie von der Netz-Bekanntheit festgehalten wird. "Wir sind überglücklich, dass wir dich nach diesem mehr als holprigen Start in den Armen halten dürfen. Es fühlt sich an, als solltest du schon immer genau hier an unserer Seite sein! Wir freuen uns auf alles mit dir", schwärmt sie.

Jamie nutzt den Social-Media-Beitrag seiner Partnerin, um ihr eine süße Liebeserklärung zu machen. "Ich bin so unglaublich stolz auf dich! Du hast bei der Geburt eine unendliche Stärke gezeigt. Ich bewundere dich so sehr. Du bist die stärkste und tollste Frau, die ich kenne! Ich liebe dich", kommentiert er. Auch Sonnys Fans lassen ihr in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche zukommen. "Ihr könnt so stolz auf euch sein – Happy erste Woche", schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Kurz vor Elsies Geburt überraschte Jamie Sonny noch mit einer ganz besonderen Frage: Der Influencer ging vor der 29-Jährigen auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die freudige Nachricht teilte sie auf Social Media und schrieb zu den Fotos, die sie mit einem funkelnden Ring am Finger zeigten: "Beste Date-Idee: Heirate deinen besten Freund! Ich bin verlobt! Wir hätten jetzt noch tagelang ein Geheimnis draus machen können, aber wir wollen unser Glück einfach in die ganze Welt hinausschreien."

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell im Februar 2025

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell, 2025

