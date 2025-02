Hochschwangere Sonny Loops und Jamie Birrell sind verlobt

Sonny Loops (29) teilt wundervolle Nachrichten mit ihrer Community auf Instagram: Die Influencerin ist verlobt! Dazu postet sie eine Reihe Bilder, die sie und ihren Partner Jamie Birrell während und scheinbar nach dem Antrag zeigen. Wie genau das Ganze vonstattenging, möchte die werdende Mama erst später bekannt geben, doch die Fotos geben schon einen kleinen Einblick: Jamie ging auf jeden Fall im Freien vor seiner Herzdame auf die Knie. Auf den Fotos stehen sie in einem weiten Feld, hinter ihnen der klare blaue Himmel. "Beste Date-Idee: Heirate deinen besten Freund! Ich bin verlobt! Wir hätten jetzt noch tagelang ein Geheimnis draus machen können, aber wir wollen unser Glück einfach in die ganze Welt hinausschreien", schreibt Sonny überglücklich dazu.

Die Bilder zeigen auch den Verlobungsring, den Jamie für Sonny ausgesucht hat. Der Klunker besteht aus einem goldenen Band und einem einzelnen, stattlichen ovalförmigen Diamanten. Da Sonny ihren Fans gerne Einblicke in ihr privates Leben gibt, hat Jamie den Antrag für sie sogar mitgefilmt! Dass ihr Verlobter sie so gut kennt, macht sie sichtlich happy, denn die Influencerin schreibt dazu: "Ich bin so glücklich, einfach für immer diesen Moment eingefroren zu haben!" Auch ihre große Community zeigt sich voller Freude. Kumpel Twenty4Tim (24) schreibt in die Kommentare: "Herzlichen Glückwunsch" und setzt wie so viele andere Fans ein rotes Herz dahinter.

Damit ist das schon der zweite große Schritt für das Paar: Im September des vergangenen Jahres haben sie ihre erste Schwangerschaft bekannt gegeben – und wie Sonny auf ihrem Kanal im Netz vor wenigen Tagen preisgegeben hat, soll das Baby noch in diesem Monat auf die Welt kommen! Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, hat das Paar ebenfalls schon verraten: Sie erwarten eine kleine Tochter!

Instagram / sonnyloops Jamie Birrell und Sonny Loops im Januar 2025

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell, 2025

