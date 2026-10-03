Harte Lebensmittelvergiftung legte Josh Hartnett am Set lahm

Josh Hartnett (48) hat bei den Dreharbeiten zur Colleen-Hoover-Verfilmung "Verity" offenbar Höllenqualen durchgestanden. Wie der Schauspieler jetzt im SiriusXM-Podcast "Front Row" erzählte, zog er sich am Set eine heftige Lebensmittelvergiftung zu, die ihn komplett lahmlegte. "Es war eine Lebensmittelvergiftung, aber eine schreckliche Lebensmittelvergiftung. Es war so, dass ich nicht laufen konnte, weil sich meine Muskeln alle verkrampft hatten", schilderte Josh in dem Podcast. Rund anderthalb Wochen lang sei an normales Gehen nicht zu denken gewesen. "Es waren wirklich nur ungefähr zehn Tage, an denen ich nicht laufen konnte, ehrlich gesagt", ergänzte er.Ungeachtet seiner gesundheitlichen Probleme zog der Darsteller die Aufnahmen konsequent durch. Tatsächlich wirkten sich die Symptome am Ende nur auf eine verschwindend geringe Anzahl von Drehtagen aus.

Regisseur Michael Showalter, der ebenfalls in dem Podcast zu Wort kam, gab Einblicke in die Situation am Set: "Während des größten Teils des Films liegt Josh, wenn er nicht vor der Kamera steht, da und wird versorgt. Josh kämpfte mit einer sehr, sehr, sehr ernsten Sache." In dem düsteren Psychothriller übernimmt der Hollywood-Star die Hauptrolle des Jeremy Crawford, während Anne Hathaway (43) als Verity Crawford und Dakota Johnson (36) als Lowen Ashleigh an seiner Seite glänzen. Trotz der beklemmenden Story herrschte am Filmset erstaunlich gute Laune: Im Interview mit E! News verriet Josh, dass die Arbeit an dem schockierenden Stoff sogar richtig Spaß gemacht habe. Michael Showalters jahrelange Erfahrung mit Komödien verhinderte, dass die Gothic-, Horror- und Thriller-Elemente die Stimmung der Crew herunterzogen. Zwischen den drei Hauptdarstellern habe sich durch Freundschaft und viel gemeinsame Zeit eine gute Chemie entwickelt – selbst bei manchen dunklen Szenen habe das Trio lang anhaltende Lachanfälle bekommen.

Bereits im Vorfeld hatte Josh durchblicken lassen, wie entspannt die Atmosphäre selbst bei den Kuss- und Nahaufnahmen war. Um die körperliche Nähe vor der Kamera so professionell wie möglich zu gestalten, wurde das Trio von einem Intimitätskoordinator unterstützt, der die intimen Szenen genauestens choreografierte. Der Schauspieler lobte in diesem Zuge überschwänglich das Talent, die bewusste Herangehensweise und die Professionalität seiner beiden Kolleginnen. Die Begeisterung beruhte auf Gegenseitigkeit: Anne Hathaway verriet, dass sie schon vor dem ersten Drehtag tief beeindruckt von den bisherigen Filmprojekten von Josh und Dakota Johnson gewesen sei. Obwohl sie die beiden vorher kaum oder nur flüchtig kannte, habe sie sich jeden Tag auf die gemeinsame Arbeit gefreut. Die beiden Schauspielerinnen waren bei dem Projekt übrigens nicht nur vor der Kamera im Einsatz. Anne fungierte zusätzlich als Produzentin, Dakota war als ausführende Produzentin an "Verity" beteiligt.

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Getty Images Josh Hartnett, Schauspieler

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Getty Images Josh Hartnett im Juli 2018 in London

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13