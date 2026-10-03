Ade Tanzparkett: Joachim Llambi bekommt seine eigene Show

Wer Joachim Llambi (62) bisher nur auf dem Jurystuhl kennt, muss sich ab diesem Sonntag aufs Zuhören umstellen. Am 4. Oktober startet der 62-Jährige bei RTL RADIO – Feel Good Music mit seinem eigenen Gesprächsformat: Unter dem Titel "Herr Llambi lädt ein" sendet er künftig jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Den Auftakt macht die frühere Schwimmikone Franziska van Almsick (48). Der Sender selbst ist noch frisch aufgestellt: Seit dem 29. Juni 2026 läuft das Programm unter dem Motto "Feel Good Music", der alte Claim "Deutschlands Hit-Radio" ist Geschichte. Zu sehen gibt es die Show nicht, empfangen lässt sie sich per DAB+ oder über die RTL-RADIO-App. Seinen Platz bei "Let's Dance" gefährdet der Nebenjob laut RTL nicht, die Tanzfans müssen also nicht um ihren strengsten Kritiker bangen.

Hinter dem Mikrofon will Joachim nicht den Kritiker geben, sondern den Neugierigen. Statt um Punkte soll es um die Frage gehen, was Menschen antreibt, was sie geprägt hat und wie sie durch schwere Zeiten gekommen sind. Seine hartnäckige Art darf bleiben, nur freundlicher verpackt: Die Gespräche sollen laut Ankündigung "persönlich, pointiert und stilvoll" ausfallen, aber niemals entlarvend. Joachim gibt sich trotzdem ehrgeizig: "Vielleicht kriege ich das eine oder andere raus, was bisher noch nicht gesagt wurde." Produziert wird "Herr Llambi lädt ein" im RTL Audio Center Berlin, wo das gesamte Programm entsteht. Geschäftsführer Marc Haberland sieht darin einen weiteren Baustein, der die TV-Welt mit dem Radio verknüpft. Joachim reiht sich damit hinter Thorsten Schorn (50), Oliver Geissen (57) und Sarah Oswald ein, die bereits zum Team des neuen Senders gehören.

Wenn Franziska Joachims erste Studiogästin wird, trifft er auf jemanden, deren Laufbahn von Jubel und Absturz geprägt ist. Zehn Olympiamedaillen holte die frühere Schwimmerin bei vier Spielen, vier in Silber und sechs in Bronze – zum ganz großen Gold reichte es nie. Wie schmerzhaft das sein konnte, zeigte Sydney 2000: Sie kam ohne Einzelfinale nach Hause, nur mit der Staffel sprang Bronze heraus. In Athen 2004 sollte der Abschied glänzen, doch über 200 Meter Freistil blieb ihr nur Platz fünf, ergänzt durch zwei Staffel-Bronzemedaillen. Dreimal wurde sie zur Sportlerin des Jahres gewählt. Genau diese Bandbreite aus Erfolg und Enttäuschung dürfte das Gespräch für Joachims persönlichen Interviewstil besonders ergiebig machen.

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Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi, Juror bei "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Show 11

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Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen