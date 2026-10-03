Laut Luke Evans hatten viele Hollywoodstars kein Coming-out

Luke Evans (47) weiß von mehreren Schauspielern in Hollywood, die ihre Sexualität bewusst nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Das verriet der Schauspieler nun im Gespräch mit The Telegraph. Er selbst outete sich bereits zu Beginn seiner Karriere als schwul und zählte danach lange zu den wenigen offen homosexuellen Schauspielern, die in großen Filmproduktionen mitwirkten. Aus eigener Erfahrung weiß er daher, wie kompliziert dieser Schritt sein kann. Dass sich manche Kollegen gegen ein öffentliches Coming-out entscheiden, kann er nachvollziehen. "Es war nicht einfach, ziemlich lange der Einzige zu sein, der geoutet war, während ich Filme auf dem Niveau drehte, auf dem ich sie drehte. Und ich kenne mehrere Schauspieler in Hollywood, die sich entschieden haben, sich nicht zu outen", erklärte Luke im Interview.

Die Zurückhaltung seiner Kollegen möchte er nicht vorschnell beurteilen. "Aber man weiß nie, was ein Mensch durchgemacht hat. Man weiß nicht, was seine Familie davon hält oder wie hart er überhaupt dafür gekämpft hat, eine Karriere aufzubauen", betonte der Filmstar. Gleichzeitig bedauert Luke, dass es in Hollywood keine größere Vielfalt an herausragenden Schauspielern gibt, die offen schwul leben. Die Filmbranche beschreibt er als stark abgegrenzt. Gerade deshalb seien die Männer beim Umgang mit ihrer Sexualität und einem möglichen Coming-out weitgehend auf sich allein gestellt. Eine passende Anleitung oder verlässliche Unterstützung gebe es nicht. "Niemand kommt auf dich zu und sagt: 'Ach, übrigens, so gehst du mit einem Coming-out um' oder was auch immer es sein mag. Du bist auf dich allein gestellt", schilderte Luke.

Seiner eigenen Karriere habe Lukes Offenheit nach seiner Einschätzung nicht grundsätzlich geschadet. Seine Laufbahn begann der Sänger und Schauspieler zunächst am Theater, ehe er auch in größeren Kinoproduktionen zu sehen war. So spielte er unter anderem in "Kampf der Titanen" und wirkte in der Fast & Furious-Filmreihe mit. Auch im TV steht bereits das nächste Projekt an: In der kommenden ITV-Serie "The Party" übernimmt er die Hauptrolle und setzt damit seine Arbeit in internationalen Produktionen fort. Auch abseits seiner Interviewaussagen sorgte Luke zuletzt für Schlagzeilen. Vor Kurzem feierte am Broadway in New York die Neuinszenierung von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 Premiere.

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Getty Images Luke Evans bei der Premiere von "Our Son" im Juni 2023

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Collection Christophel / ActionPress Josh Gad und Luke Evans in "Die Schöne und das Biest"

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Getty Images Luke Evans beim Schlussapplaus der Broadway-Premiere von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 in New York City