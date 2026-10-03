"Voll mit Pipi & Kippen": Tokio Hotel erinnert an Proberaum

Bevor Tokio Hotel die großen Bühnen und Stadien eroberte, begann für Bill (37) und Tom Kaulitz (37), Gustav Schäfer (38) und Georg Listing (39) alles unter weitaus weniger glamourösen Bedingungen. In einer alten Fabrik in Magdeburg probte die Band einst – und wie es dort wirklich zuging, erzählen die vier Musiker nun in einer neuen Folge ihres Bandpodcasts "Zugabe im Tokio Hotel". Der Weg zur Toilette war offenbar so unangenehm, dass die damaligen Jugendlichen kurzerhand in Flaschen urinierten. Und damit nicht genug: In den Behältern landeten offenbar auch noch Zigarettenstummel. "Die war voll mit Pipi und mit Kippen", erinnert sich Bill. Pipi-Flaschen, Schimmel und Drogenkonsum – der verdreckte Rückzugsort der Band steht in starkem Kontrast zu dem, was die vier Musiker später international erreichen sollten.

Auch beim Bühnenbau mussten die Musiker improvisieren: Für ihr selbst gebautes Podest verwendeten sie feuchte Paletten, die sie mit Teppich bedeckten und festnagelten. Die feuchte Konstruktion blieb nicht ohne Folgen – schon bald breitete sich Schimmel im gesamten Raum aus. "Da hat doch alles geschimmelt da drin", schildert Georg das Ausmaß im Podcast. Auch Trockengranulat konnte gegen die Feuchtigkeit offenbar wenig ausrichten. Dabei war der Proberaum gut ausgestattet – mit Mikrowelle, Küchenzeile und Sandwichmaker. Sauber war er deshalb trotzdem nicht. "Das war so verdreckt, Leute", stellt Bill klar. Nach der Schule kamen die Bandmitglieder mit ihren Hausaufgabenheften dorthin, rauchten und kifften nach eigener Aussage. Die Musikproben standen damit nicht immer im Mittelpunkt. "Wir haben alles da drin gemacht", fasst Tom die vielseitige Nutzung zusammen. Für die Jugendlichen fühlte sich der Raum wie eine kleine "WG ohne Bad" an. Rückblickend wundern sich die vier selbst, dass sich in dem Fabrikgebäude überhaupt Menschen aufhalten durften.

Vor wenigen Monaten machten Bill und Tom einen Abstecher zurück an einen Ort, an dem ihre Karriere richtig ins Rollen kam: Die Zwillinge reisten nach Vögelsen bei Lüneburg. Dort trafen sie ihren früheren Produzenten und Entdecker Peter Hoffmann wieder, der die Band in ihren Anfangsjahren entscheidend prägte. Laut der Landeszeitung für die Lüneburger Heide lief das Treffen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit – Presse und Fotografen waren demnach ausdrücklich nicht erwünscht. Ganz ohne Kamera ging es aber trotzdem nicht: Ein Filmteam begleitete Bill und Tom für eine geplante Dokumentation über die Geschichte von Tokio Hotel. Die Verbindung zu Peter reichte mehr als zwei Jahrzehnte zurück: 2003 wurde er auf Bill aufmerksam, nachdem der Musiker in der Castingshow "Star Search" aufgetreten war. Kurz darauf soll Peter nach Magdeburg gereist sein, wo Bill, Tom, Gustav und Georg damals noch als Devilish spielten. Später verbrachten die vier viel Zeit in Peters Studio in Vögelsen, nahmen Songs auf und arbeiteten auf den Durchbruch hin, der 2005 mit "Durch den Monsun" kam.



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Getty Images Tokio Hotel, 2007

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Getty Images Tokio Hotel, 2005

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

Wie findet ihr Tokio Hotels legendären Proberaum aus der Anfangszeit? Herrlich chaotisch – genau solche Geschichten machen den Band-Mythos aus. Ganz schön heftig! Bei Pipi-Flaschen und Schimmel wäre ich sofort wieder gegangen. Ergebnis anzeigen