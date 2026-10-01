Samira Yavuz erlebte skurriles Wiesn-Treffen mit Jimi Blue

Auf dem Münchner Oktoberfest erlebte Samira Yavuz (32) eine Begegnung, mit der sie offenbar nicht gerechnet hatte. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie dort Jimi Blue Ochsenknecht (34) über den Weg lief. Da der Schauspieler aktuell mit der zweiten Staffel seiner Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) im Streaming zu sehen ist, wollte Samira ihm persönlich gratulieren. "Jimi, boah, herzlichen Glückwunsch. Doku, Teil zwei, super!", habe sie ihn angesprochen. Seine Reaktion fiel ihrer Schilderung zufolge allerdings überraschend kühl aus. "Und Leute, was soll ich euch sagen: Er hat sich, glaube ich, nicht gefreut. Also er war jetzt nicht irgendwie scheiße zu mir, aber relativ kurz angebunden", berichtet sie in dem Podcast. Von großer Freude über die Glückwünsche war bei dem Wiesn-Treffen offenbar nichts zu spüren.

Laut Samira war Jimi an diesem Abend in weiblicher Begleitung unterwegs. Unmittelbar nach ihren Glückwünschen habe er ihr die Frau vorgestellt – und schon nach wenigen Sätzen sei das Gespräch mit ihr wieder beendet gewesen. Er habe einfach weitergehen wollen. Während des kurzen Austauschs habe der Schauspieler sichtlich nervös gewirkt, unfreundlich sei er jedoch nicht gewesen, betont die Podcasterin. Bei der Begleiterin könnte es sich um Diana Emmer gehandelt haben. Jimi hatte sich zuletzt in seiner Instagram-Story in Tracht an ihrer Seite gezeigt. Welchen Beziehungsstatus die beiden haben, ist bislang offen. Samira vermutet, dass Jimi das Thema Doku bewusst abblockte, weil es ihm unangenehm sein könnte. Gleichzeitig räumt sie ein, weder auf der Premiere gewesen zu sein noch eine Folge gesehen zu haben – lediglich einige Ausschnitte auf Instagram habe sie verfolgt. "Er hat mir einen sehr nervösen Eindruck gemacht, zumindest was die Doku betrifft – oder das Gespräch über die Doku. Das war schon sehr amüsant", lautet ihr Fazit.

Befreundet sind Samira und Jimi nach ihrer eigenen Aussage nicht, näher bekannt seien sie sich ebenfalls nicht. Man wisse lediglich, wer der andere ist. Vor ihrem Treffen auf der Wiesn hätten sie sich erst zwei- oder dreimal gesehen. Die letzte Begegnung liegt dabei schon etwas zurück: Sie fand im vergangenen Jahr beim Geburtstag von Jimis Tochter Snow (4) statt, die er mit Yeliz hat. Die zweite Staffel von "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" läuft seit dem 22. September und beleuchtet erneut das Familienverhältnis der beiden Ex-Partner. Bereits vor dem Start hatte Yeliz erklärt, dass ihr Ex zahlreiche Passagen aus den ursprünglich anders geschnittenen Folgen habe entfernen lassen. Ihre eigenen Änderungswünsche hätten sich lediglich darauf bezogen, die Privatsphäre von Snow und ihrem Zuhause zu schützen.

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Instagram / samirayasminleila, Hannes Magerstaedt / Getty Images Collage: Samira Yavuz und Jimi Blue Ochsenknecht

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring