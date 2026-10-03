"Störfaktor": Heino bricht endgültig mit seinem Sohn Uwe

Klare Worte vom Volksmusik-Urgestein: Heino (87) hat über den Bruch mit seinem einzigen Sohn Uwe Kramm gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. In der SWR-Talkshow "Nachtcafé" mit Moderator Michael Steinbrecher erklärte er, seit dem Tod seiner Frau Hannelore vor drei Jahren habe es weder ein Treffen noch sonst irgendeinen Kontakt gegeben. Weder an Feiertagen noch zu Geburtstagen oder Silvester sei ein Lebenszeichen gekommen. "Hannelore ist jetzt drei Jahre tot. Und seitdem habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester … Nie gesehen, nichts mehr von ihm gehört", erklärte der Musiker in der Sendung. Eine Annäherung von seiner Seite schloss er klar aus und stellte die Frage in den Raum: "Warum soll ich mich um ihn kümmern? Er hat sich nie um mich bemüht." Damit machte der Schlagerstar das Zerwürfnis mit seinem Sohn vor einem TV-Publikum öffentlich.

Schon im März 2026 hatte Heino kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung gemacht. Gegenüber Bild erklärte er damals: "Mein Sohn Uwe ist leider die größte Enttäuschung meines Lebens. Er hat es zu nichts gebracht, obwohl ich ihn immer unterstützt habe." Auch finanziell will der Sänger einen Schlussstrich ziehen: Sein gesamtes Vermögen soll nach seinem Tod an seinen Manager Helmut Werner (42) gehen, Uwe hingegen soll leer ausgehen. Gegenüber Bunte begründete er diesen Schritt mit klaren Worten: "Ich will nicht, dass Uwe etwas erbt, er hat es nicht verdient", erklärte der Musiker dem Magazin. Diese Entscheidung habe er gemeinsam mit seiner verstorbenen Frau Hannelore getroffen. Eine Versöhnung scheint ebenfalls nicht auf dem Programm zu stehen: "Inzwischen habe ich kein Interesse mehr an einem Kontakt zu ihm. Ich habe eine neue Familie, er wäre ein Störfaktor."

An die Stelle seines leiblichen Sohnes ist für Heino längst eine andere Bezugsperson getreten. Über seinen Manager Helmut schwärmte er im "Nachtcafé": "Helmut ist ein Sohn für mich geworden. Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab." Der Sänger lebt inzwischen gemeinsam mit Helmut, dessen Partnerin Nicole und dem gemeinsamen Sohn Lenny in einem Haus in den Alpen. Die drei bezeichnet er als seine neue Familie. Ganz unwidersprochen blieben die Vorwürfe gegen Uwe übrigens nicht: Dessen Ehefrau Vera Kramm hatte sich im März zu Wort gemeldet und die Darstellung ihres Schwiegervaters zurückgewiesen. Ihr Mann habe von seinem Vater nie die Akzeptanz bekommen, die er sich gewünscht hätte. Zwei Versionen einer Geschichte – und offenbar niemand, der am Telefon den ersten Schritt macht.

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Imago Heino im Juli 2026

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ActionPress Uwe Kramm und seine Frau Vera Kramm, 2019

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ActionPress / Starpix / picturedesk.com Helmut Werner und Heino beim Wiener Opernball 2024