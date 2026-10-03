Warum Sean Young plötzlich von der Bildfläche verschwand

In den 1980er-Jahren war Sean Young (66) eine feste Größe in Hollywood. Mit Filmen wie "Blade Runner", "Dune – Der Wüstenplanet", "No Way Out – Es gibt kein Zurück" und "Wall Street" gehörte sie zu den bekannten Schauspielerinnen ihrer Generation. Danach nahm ihre Karriere jedoch einen deutlich ruhigeren Verlauf. Sean führt das unter anderem auf mächtige Männer in der Filmbranche zurück, deren Annäherungsversuche sie zurückgewiesen habe und die sie anschließend ausgegrenzt hätten. Gleichzeitig machte der Ruf die Runde, sie sei am Set "schwierig" gewesen. Ein Image, das ihrer Ansicht nach dazu beitrug, dass ihr zahlreiche Rollen verwehrt blieben. Heute lebt die Schauspielerin mit ihrer Familie zurückgezogen in Arizona. Ganz aus Hollywood verabschiedet hat sie sich allerdings nie und übernimmt bis heute gelegentlich Rollen.

Sean nannte dabei unter anderem Schauspieler Warren Beatty (89) und Regisseur Ridley Scott (88), über den Lady Gaga (40) unlängst deutlich positivere Worte über ihre Zusammenarbeit fand. Sean zufolge hätten persönliche Zurückweisungen beider Männer ihre Karriere beziehungsweise einzelne Engagements beeinträchtigt. Wie Hello! berichtet, schilderte sie zudem ein ungewöhnliches Vorsprechen bei Regisseur Roger Donaldson im Jahr 1987. Er habe sie damals aufgefordert, ihren Rock anzuheben, um zu überprüfen, ob sie Narben habe. Ihre Karriere hatte allerdings vielversprechend begonnen: 1980 gab sie ihr Leinwanddebüt in dem Independentfilm "Jane Austen in Manhattan", wenig später folgte der Durchbruch. Danach geriet ihre Laufbahn jedoch ins Stocken. Später kehrte sie zumindest teilweise in bekanntere Produktionen zurück: Von 2010 bis 2011 war sie in 45 Folgen von "Schatten der Leidenschaft" zu sehen. 2017 kehrte ihre Figur Rachael in "Blade Runner 2049" digital auf die Leinwand zurück. 2024 war Sean in der Komödie "Nick and Nicky" zu sehen.

Seit den 1990er-Jahren zog sich Sean zunehmend aus dem Schauspielgeschäft zurück, um mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren beiden Söhnen Quinn Lujan und Rio Kelly Lujan zu verbringen. Die Kinder stammen aus ihrer Ehe mit Robert Lujan, mit dem sie eine ungewöhnliche Beziehungsgeschichte verbindet. Das Paar heiratete 1990 erstmals, ließ sich 2002 scheiden und gab sich 2011 erneut das Jawort. Seitdem sind die beiden wieder verheiratet und leben gemeinsam mit ihrer Familie in Arizona abseits des Hollywoodtrubels. Ganz von der Schauspielerei verabschiedete sich Sean allerdings nicht. Zu ihren jüngeren Arbeiten gehört der Comedy-Thriller "The Dummy Detective" von 2025, in dem sie Harriet Hubbard, die Besitzerin eines unheimlichen New Yorker Gasthauses, spielt. Auch für "Fragments from Olympus: The Vision of Nikola Tesla" wird sie als Darstellerin genannt. In welcher Entwicklungsphase sich das Projekt befindet, ist derzeit nicht bekannt.

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Getty Images Sean Young spricht beim Screening von "Blade Runner" beim TCM Classic Film Festival im Egyptian Theatre in Hollywood

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Getty Images Sean Young bei der Premiere von "The Alienist: Die Einkreisung"

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Getty Images Russell Crowe und Ridley Scott bei einer Pressekonferenz in Toronto zu "A Good Year" während des TIFF 2006