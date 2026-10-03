Florian Silbereisen ist Single: Margot Hellwig erklärt Grund

Florian Silbereisen (45) ist offiziell Single – und Margot Hellwig (85) glaubt, den entscheidenden Grund dafür zu kennen. Die Sängerin, die den Entertainer seit vielen Jahren kennt und mit ihm gemeinsam auf Tour war, erklärt sich sein Single-Dasein mit seinem Beruf. Im Gespräch mit Schlager.de erklärt die 85-Jährige nun, dass vor allem sein voller Terminkalender einer festen Partnerschaft im Weg stehen dürfte. Zwischen Konzerten, Fernsehshows und Dreharbeiten sei der 45-Jährige ständig auf Reisen. Für eine feste Partnerschaft bleibe da schlicht kaum Raum. Margot fasst ihre Einschätzung deutlich zusammen: "Für eine Frau ist er viel zu oft unterwegs. Da kann man keine Beziehung aufrechterhalten. In der Branche ist das schwierig. Es muss dafür die Richtige kommen." Die Sängerin weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht – ihre eigene Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte.

Konzerte, die Moderation eigener Shows und die Dreharbeiten für Das Traumschiff bestimmen Florians Terminplan. Hinter den Kulissen habe er sich trotzdem stets respektvoll gezeigt. "Er ist ein ganz Lieber. Wir waren ja ein paar Mal zusammen auf Tour und ich kann nur sagen: Er ist hinter der Bühne zu jedem freundlich", schwärmt Margot gegenüber Schlager.de. Florian sei zu jedem freundlich – unabhängig davon, ob es sich um eine Putzfrau, einen Techniker oder einen Künstler handle. Er grüße alle und begegne ihnen höflich. Am meisten bei sich selbst erlebe sie ihn allerdings mit einem Instrument in den Händen: "Am besten ist er, wenn er Akkordeon spielt. Da ist er in seinem Element, da blüht er richtig auf." Sobald Florian das Akkordeon umschnalle, wirke er auf sie wie ein anderer Mensch und sei wieder ganz so wie früher.

Über Jahre hinweg standen die beiden gemeinsam auf der Bühne. Einen besonderen gemeinsamen Moment gab es 2015: Damals wählte Margot bewusst Florians Sendung "Adventsfest der 100.000 Lichter", um ihre Fernsehkarriere vor dem Publikum zu beenden. Auch wenn der direkte Austausch inzwischen eingeschlafen ist, verfolgt die Sängerin seine Shows weiterhin. Heute haben die früheren Tourkollegen allerdings keinen regelmäßigen Kontakt mehr. Böses Blut gebe es deswegen aber nicht, wie die Sängerin betont. "Nein, aber es ist ja auch jeder mit sich beschäftigt", erklärt Margot im Gespräch mit Schlager.de auf die Frage nach ihrem Kontakt zu Florian. An der alten Verbundenheit zweifelt sie dennoch nicht: "Ich denke, wenn ich ihn anrufen würde und ihn zu mir einladen würde, würde er kommen. Ja, ich glaube das schon." Auch wenn der Austausch eingeschlafen ist – vor dem Fernseher bleibt Margot ihrem einstigen Bühnenpartner treu und schaut sich seine Shows weiterhin an.

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Imago Margot Hellwig verabschiedet sich beim Adventsfest der 100.000 Lichter; Florian Silbereisen überreicht rote Rosen

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Gulotta,Francesco / ActionPress Sängerin Margot Hellwig