Musiker Futures Bruder gesteht Fentanyl-Deal mit 17 Kilo

Rico Deville Buice, den Fans als Rapper FBG Casino kennen, hat sich am Donnerstag vor Gericht schuldig bekannt. Wie unter anderem TMZ berichtet, räumte er im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft ein, sich zum Besitz von Fentanyl mit der Absicht, die Droge weiterzuverkaufen, verschworen zu haben. Ausgangspunkt des Verfahrens ist eine Airbnb-Unterkunft, die den Ermittlern zufolge als Drogenversteck gedient haben soll. Bei einer Durchsuchung im November 2025 stellten das FBI und die DEA dort laut Behördenangaben rund 17 Kilogramm mutmaßliche Fentanylpäckchen sicher. Dem Musiker droht durch sein Geständnis nun eine verpflichtende Mindesthaftstrafe von zehn Jahren. Wie lange er tatsächlich hinter Gittern verbringen muss, soll am 7. Januar entschieden werden. Dann will das Gericht das Strafmaß verkünden.

Die mutmaßlichen Drogen waren nicht der einzige Fund in der Unterkunft. Laut der Strafanzeige stellten die Ermittler zusätzlich Bargeld in Höhe von zwischen rund 300.000 und 388.000 Dollar (umgerechnet 341.699 Euro) sicher. Außerdem entdeckten die Behörden eine Glockpistole samt Munition, ein erweitertes Magazin, eine Geldzählmaschine sowie zerstörte Mobiltelefone. Im Rahmen der Absprache mit der Staatsanwaltschaft erklärte sich FBG Casino bereit, 388.930 Dollar (umgerechnet 342.518 Euro), die Waffe, die Munition und das Magazin abzugeben. Der Strafrahmen in dem Verfahren ist weit gesteckt: Dem Rapper könnte im Höchstfall sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine Geldbuße von bis zu zehn Millionen Dollar auferlegt werden. Er hatte darum ersucht, bis zur Festsetzung des Strafmaßes unter den bereits geltenden Auflagen auf freiem Fuß bleiben zu dürfen. Diesem Antrag gab das Gericht jedoch nicht statt – er wurde daraufhin erneut in Gewahrsam genommen.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Fall durch die familiäre Verbindung des Angeklagten. FBG Casino ist der Bruder von Future (42), der zu den international bekanntesten Rappern zählt und mit bürgerlichem Namen Nayvadius DeMun Cash heißt. Der Musiker, der zuletzt wegen eines ausgewachsenen Familienstreits Schlagzeilen machte, feierte mit Hits wie "Wait For U" und Kollaborationen mit Drake (39) weltweit Erfolge. Auch Rico ist im Musikgeschäft aktiv und veröffentlicht seine Tracks unter dem Künstlernamen FBG Casino. Die familiäre Verbindung zu dem Chartstürmer sorgt dafür, dass das Verfahren vor allem in den USA gespannt verfolgt wird. Future selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Prozess gegen seinen Bruder geäußert.

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Getty Images Rapper Future auf der "Boss Fashion Show"

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Getty Images Future und seine Tochter Londyn Wilburn bei den BET Awards 2017 in Los Angeles

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Imago Drake, Rapper

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