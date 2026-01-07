Spanische Prinzessin Leonor beeindruckt in Militäruniform

Prinzessin Leonor (20) hat sich pünktlich zur Pascua Militar am 6. Januar in neuer Uniform gezeigt – und wirkt auf einem offiziellen Foto ihrem Vater König Felipe (57) verblüffend ähnlich. Das Königshaus veröffentlichte eine geteilte Aufnahme, die Leonor und Felipe Seite an Seite zeigt, um den Festtag der Streitkräfte zu würdigen. Die Thronfolgerin steht im letzten Jahr ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung und präsentiert sich in der blauen Uniform der Luftwaffe in San Javier, Murcia. Das Bild, veröffentlicht vom Zarzuela-Palast, knüpft direkt an Felipes eigene Ausbildung an, denn der Monarch trug einst fast die gleiche Uniform.

In dem Posting hieß es auf Spanisch: "Anlässlich der #PascuaMilitar möchten wir den Streitkräften und der Guardia Civil Tribut zollen, stets standhaft in ihrem Dienstgeist." Weiter betont die Botschaft den "Einsatz, die Mühe und die Hingabe zur Verteidigung Spaniens und der Spanier", für die man "Stolz und Dankbarkeit" empfinde. Leonor begann das finale Semester ihrer Ausbildung im September 2025 an der General Air Academy, nachdem sie zuvor die Marinephase absolviert und ihr erstes Jahr an der General Military Academy in Zaragoza verbracht hatte. Laut Hola! startete sie mit Bodentrainings für den Flugdienst, bevor es in die Luft ging. Bereits im Januar 2025 hatte Felipe bei einer Ansprache seine Anerkennung ausgedrückt: "Eine Erfahrung, liebe Leonor, die – wie bei mir und auch bei deinem Großvater – zu den schönsten Erinnerungen deiner militärischen Ausbildung zählen wird", sagte er. Er sprach außerdem von Häfen "mit so viel spanischem Einfluss", die lehren, "was wir waren und was wir sind", und riet, das "menschliche und seemännische" Erlebnis zu nutzen, "weil es ein Leben lang wertvoll sein wird".

Im Schatten der Uniformen liegt auch eine familiäre Geschichte: Felipe hat seine eigene Laufbahn in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren durch alle Teilstreitkräfte geführt, ein Weg, dem Leonor nun sichtbar folgt. Die Thronfolgerin gilt im Palast als pflichtbewusst und fokussiert, hält Privates aber konsequent aus der Öffentlichkeit. Ihr enger Draht zu der Familie zeigt sich immer wieder in kleinen Gesten – ob bei gemeinsamen Auftritten mit ihren Eltern oder in den seltenen Worten, die Felipe über seine älteste Tochter verliert. Die neue Aufnahme zum Pascua Militar wirkt deshalb nicht nur wie ein offizielles Protokollbild, sondern auch wie ein stilles Familienporträt über Tradition, Vorbild und Zusammenhalt.

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2025

Imago König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Leonor bei der Pascua Militar im Königspalast in Madrid

Imago Prinzessin Leonor in San Javier, 19. Dezember 2025