Kluge Investorin: Cara Delevingnes Vermögen explodiert

Cara Delevingne (33) beweist, dass sie nicht nur als Model und Schauspielerin ein gutes Gespür hat – sondern auch als Investorin. Die frisch veröffentlichten Geschäftszahlen ihrer Firma Cara & Co Ltd zeigen laut Daily Mail ein erstaunliches Plus: Innerhalb von nur zwölf Monaten wuchs das Firmenvermögen um fast drei Millionen Pfund auf satte 44 Millionen Pfund (etwa 50,8 Millionen Euro). Angetrieben wurde dieser Vermögenssprung vor allem durch kluge Investments. So stiegen ihre Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen von 19,4 auf 22,3 Millionen Pfund. Hinzu kommen Kunstwerke im Wert von rund 850.000 Pfund, die ebenfalls in der Firmenbilanz aufgeführt sind. Bemerkenswert: Die 44 Millionen Pfund in der Firma enthalten nicht einmal die Dividenden, die sich Cara als Alleinbesitzerin selbst ausgezahlt hat – deren Höhe bleibt geheim.

Nach ihrem Rückzug vom Vollzeit-Modelbusiness vor rund zehn Jahren hat sich Cara bewusst Projekte ausgesucht, die ihr Freude machen. Neben Kinohits wie Suicide Squad spielte sie TV-Rollen in "Carnival Row" und Only Murders in the Building. 2023 debütierte sie zudem auf der Bühne des West End in "Cabaret" und beschrieb diese Erfahrung als "intensiv und lohnend". Das nächste Kapitel ihrer Karriere ist schon in Vorbereitung: Cara arbeitet derzeit an einer Modekollektion für das Label Topshop, die bald in den Handel kommen soll.

Parallel dazu setzt die Britin auf ihre Gesundheit. Nach einem öffentlichen Tiefpunkt 2022 entschied sie sich für ein 12-Schritte-Programm und lebt seitdem nüchtern. Rückblickend sagt sie, dass diese Entscheidung ihre Kraft zurückgebracht habe. In einem Gespräch mit Variety erklärte sie: "Ich dachte immer, Drogen und Alkohol helfen mir, doch sie haben alles nur schlimmer gemacht." Mittlerweile spricht sie offen über ihre Erfahrungen mit Sucht und Genesung, um anderen Mut zu machen: "Wenn ich das schaffen kann, kann es jeder!" Ehrlichkeit und eine starke Gemeinschaft hätten ihr dabei geholfen.

Getty Images Cara Delevingne im November 2024

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London