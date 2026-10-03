Zwischen König Charles und Prinz William brodelte es wohl

Zwischen König Charles III. (77) und seinem Sohn Prinz William (44) soll es zeitweise kräftig gebrodelt haben. Royalbiograf Robert Jobson schildert in seinem Buch "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal, and Survival" einen überraschenden Konflikt aus dem Jahr 2014. Express berichtet darüber. Es heißt, dass William damals angeblich 1.200 Gegenstände aus Elfenbein, die zur Royal Collection gehören, vernichten lassen wollte. Der Prinz soll dies als unmissverständliches Signal im Kampf gegen den illegalen Elfenbeinhandel gesehen haben. Sein Vater sah das offenbar völlig anders: Charles stellte sich gegen den Vorstoß und soll den Plan als "naiv" bezeichnet haben. Der heutige Monarch war dem Biografen zufolge überzeugt, dass man sich klar gegen den Handel engagieren könne, ohne dafür historische Gegenstände zu zerstören. Aus einer gut gemeinten Kampagne wurde so ein handfester Zwist zwischen Vater und Sohn.

Laut dem Biografen blieb William bei seinem Vorhaben hartnäckig – und zwar gegenüber gleich mehreren Parteien. "William, unbeugsam, ist nicht nur mit den Höflingen seines Vaters aneinandergeraten, sondern zeitweise auch mit Charles selbst", heißt es in "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal, and Survival". Besonders deutlich soll der König seine Meinung zum Plan seines Sohnes formuliert haben. "Charles lehnte den Schritt als 'naiv' ab und argumentierte, dass man sich für die Sache einsetzen könne, ohne Geschichte auszulöschen", zitiert Marie Claire aus dem Werk. Für den Biografen war die Auseinandersetzung weit mehr als ein Streit über ein paar Sammlerstücke – sie habe grundsätzliche Unterschiede zwischen den beiden Royals sichtbar gemacht. "Die Episode unterstrich ihre unterschiedlichen Ansichten über Erbe, Symbolik und moderne Ethik", so der Autor über den Zusammenstoß zwischen dem Prinzen von Wales und dem heutigen Staatsoberhaupt.

Nicht nur das Verhältnis zu seinem Vater soll William zeitweise belastet haben. Auch mit seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (42) soll er laut dem Biografen seit Jahren Schwierigkeiten haben. Derzeit würden die Brüder demnach nicht miteinander sprechen. Größere Spannungen seien erstmals aufgekommen, nachdem Harry 2016 Meghan Markle (45) kennengelernt hatte. William soll sich Sorgen über das hohe Tempo der Beziehung gemacht und seinem Bruder geraten haben, nichts zu überstürzen. Harry soll den Ratschlag jedoch als Versuch gedeutet haben, seine Romanze zu hintertreiben. Im selben Jahr gaben sich der Prinz und die ehemalige Schauspielerin das Jawort, 2020 legten sie ihre Aufgaben als ranghohe Royals nieder und zogen in die USA. Weitere Belastungsproben für das Verhältnis zur Königsfamilie folgten: 2021 sprach das Paar im Interview mit Oprah Winfrey (72) über seine Zeit im Palast, 2023 erschienen Harrys Memoiren "Spare".

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Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und König Charles 2020

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs