Katja Krasavice (30) macht ihre Fans mit einer geheimnisvollen Ankündigung neugierig. Wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, möchte sich eine internationale Persönlichkeit unbedingt mit ihr treffen. Gemeinsam wollen die beiden offenbar Content produzieren, der später auf "OF" erscheinen soll. Laut Katja soll dabei etwas ganz Außergewöhnliches entstehen. Wer hinter der mysteriösen Person steckt, behielt die Musikerin allerdings für sich. Auch zu einem möglichen Zeitpunkt oder Ort des Treffens äußerte sie sich nicht. Ebenso blieb offen, ob bereits konkrete Absprachen getroffen wurden. Für Aufsehen sorgt die Ankündigung aber offenbar nicht nur bei ihren Followern. Menschen aus Katjas privatem Umfeld wollen bereits herausgefunden haben, um welchen internationalen Star es sich handelt. Inzwischen sollen sie ihr sogar Geld geboten haben, um die Person ebenfalls treffen zu dürfen.

Ins Rollen gebracht hatte Katja, die sich kürzlich bei einem Videodreh am Knöchel verletzte, das Ganze selbst: Kurz zuvor hatte sie ein TikTok-Video zu dem geplanten Treffen veröffentlicht und darin von ihrem internationalen Kontakt erzählt. Danach hätten sie zahlreiche Bekannte privat angeschrieben und wissen wollen, wer die geheimnisvolle Person ist. Mit einer solchen Resonanz hatte die Rapperin offenbar nicht gerechnet. Die Reaktionen gingen laut Katja weit über bloße Neugier hinaus. "Leute, das ist so krank", begann sie ihre aktuelle Story. Besonders die Angebote, die sie im Anschluss erhielt, scheinen sie überrascht zu haben. "Jetzt wurde mir mittlerweile sogar Geld dafür angeboten, dass Leute, die ich kenne, sich mit dieser Person auch treffen dürfen", berichtete sie weiter. Ob sie auf eines der Angebote eingehen möchte, verriet sie in ihrem Clip nicht. Wie hoch die angebotenen Summen waren, behielt sie ebenfalls für sich.

Ihre Neuigkeiten teilte Katja ganz stilecht: Für ihre Story machte es sich die Rapperin in einem Sessel mit Leopardenmuster bequem. Hinter ihr waren offene Regale voller Schuhe und Taschen zu sehen. Von dort aus wandte sich die Musikerin direkt an ihre Fans. Dabei wirkte sie aufgeregt und gleichzeitig erstaunt über den Wirbel, den ihr Video ausgelöst hatte. Zwischendurch huschte ihr immer wieder ein Lächeln übers Gesicht, sie strich sich durch ihre platinblonden Haare und unterstrich ihre Worte mit lebhaften Gesten. Wer jedoch gehofft hatte, dass ihr im Eifer des Gefechts doch noch der Name herausrutscht, wurde enttäuscht: Katja hielt dicht. Mit wem sich Katja treffen möchte, bleibt für ihre Follower damit vorerst ein Rätsel.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Internet-Bekanntheit

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