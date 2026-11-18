Macaulay Culkin (46) ist wieder Kevin McCallister! Mit 46 Jahren schlüpft der Schauspieler erneut in die Kultrolle, die ihn einst berühmt gemacht hat. Diesmal geht es aber nicht um einen neuen Film, sondern um einen weihnachtlichen Werbespot für McDonald's, den die Fastfoodkette auf YouTube veröffentlicht hat. Diesmal verschlägt es Kevin nicht wie im Filmklassiker ins leer stehende Elternhaus. Stattdessen findet er sich nach Geschäftsschluss allein in einer McDonald’s-Filiale wieder und kostet die ungewohnte Freiheit sichtlich aus. Spielerisch wechselt Macaulay Culkin dabei zwischen den Rollen des Kunden und des Mitarbeiters hinter dem Tresen. Er macht sich selbst einen McFlurry und einen Burger, wie Daily Mail berichtet. Danach teilt er sich Pommes mit einer Figur von Ronald McDonald. Zum Schluss präsentiert er noch Socken im "Kevin – Allein zu Haus"-Design, die es zum neuen Home Alone Meal dazu gibt.

Bei den Fans kommt das witzige Comeback richtig gut an. "Man sieht, wie sehr Culkin sein Leben jetzt genießt. Schön für ihn", schreibt ein Zuschauer unter dem Video auf YouTube. Ein anderer Nutzer hätte den Schauspieler am liebsten jedes Jahr wieder in der Rolle: "Mir ist egal, wofür er Werbung macht, ich brauche diesen Mann einfach jedes Jahr wieder als Kevin." Der Werbespot sorgt zugleich für neuen Gesprächsstoff rund um eine mögliche Neuauflage des Filmklassikers. Bereits im Juli hatte Journalist Matthew Belloni in seinem Podcast "The Town" berichtet, dass Macaulay Culkin zu Gesprächen mit Verantwortlichen der Walt Disney Studios auf dem Studiogelände in Burbank gewesen sei. "Ich bekam neulich einen Hinweis, dass es auf dem Disney-Gelände eine sehr interessante Sichtung gab – Macaulay Culkin war dort", erzählte Matthew, wie Daily Mail berichtet. Und weiter: "Er hat davon gesprochen, eine Idee für einen neuen 'Kevin – Allein zu Haus'-Film zu haben, und Disney ist ganz heiß darauf." Bestätigt ist bisher allerdings nichts. Die Vertreter von Macaulay und Disney ließen Anfragen der britischen Zeitung Daily Mail damals unbeantwortet.

Für Macaulay war die Rolle als Kevin McCallister im Jahr 1990 der große Durchbruch als Kinderstar. In "Kevin – Allein zu Haus" stand er unter anderem mit Joe Pesci (83), Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara (†71) und John Candy (†43) vor der Kamera. Zwei Jahre später spielte er Kevin ein zweites Mal, und zwar in "Kevin – Allein in New York". In den vier späteren Fortsetzungen war Macaulay Culkin allerdings nicht mehr zu sehen. Eine Verbindung zur Filmreihe hat auch sein jüngerer Bruder Kieran Culkin (44): In den ersten beiden Teilen verkörperte er Fuller, den jüngeren Cousin von Kevin. Mittlerweile hat sich auch Kieran als Schauspieler einen Namen gemacht und feiert große Erfolge. Für "Succession" bekam er 2024 einen Emmy, und 2025 wurde er für "A Real Pain" mit einem Oscar ausgezeichnet. Macaulay war zuletzt in der Serie "Fallout" zu sehen, die bei Amazon Prime Video läuft.

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Getty Images Macaulay Culkin bei der Sondervorführung von "John Candy: I Like Me" im The Montalban in Hollywood

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Ein Filmplakat von "Kevin – Allein zu Haus"

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