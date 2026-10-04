"Anderer Mensch": Mark Forster überrascht ohne Kappe im TV

Mark Forster (43) überraschte seine Fans am Freitagabend mit einem ungewohnten Anblick: Im "ZDF Magazin Royale" zeigte sich der Sänger ohne seine sonst obligatorische Kappe. Gemeinsam mit Moderator Jan Böhmermann (45) nahm er am Tisch Platz und ließ dabei freie Sicht auf seine Haare. Schon zu Beginn der Sendung hatte der Gastgeber den besonderen Moment groß angekündigt. "TikTok-Superstar Mark Forster wird heute hier in dieser Show zum allerersten Mal in der Weltgeschichte seine Haare zeigen", versprach Jan den Zuschauern. Rund 25 Minuten später war es dann so weit: Der Musiker betrat die Bühne tatsächlich ohne Kopfbedeckung. Jan begrüßte ihn prompt mit einem passenden Wortspiel. "Hut ab", sagte der Moderator und wollte von seinem Gast wissen, was ihn zu diesem "sehr mutigen Schritt" bewogen habe.

Mark selbst machte um das Ablegen seines Markenzeichens wenig Aufhebens. "Ich hab' einfach mal die Kappe abgesetzt. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so eine Riesenwelle schlägt. Ich bin ja kein Model oder so. Ich bin … weiß gar nicht, was ich bin", erklärte er in der Sendung. Auf Jans Nachfrage fügte der Sänger nur knapp hinzu, die ganze Sache sei "nicht so deep". Kurz darauf sorgte Mark Forster für die nächste Überraschung und stimmte seinen Song "Cool" an. Lange blieb er allerdings nicht im Rampenlicht: Wenig später war sein Auftritt bereits wieder vorbei. Schon vor der TV-Ausstrahlung hatte der Sänger auf Instagram erste Bilder von der Aufzeichnung geteilt und dazu geschrieben: "Ich war bei 'ZDF Magazin Royale' habe 'Cool' gespielt und Haare gezeigt." In den Kommentaren sammelten sich schnell positive Reaktionen. "Mark ohne Kappe einfach anderer Mensch", "Geht doch ohne Käppi" und "Darf man so?", lauteten nur drei von vielen weiteren Reaktionen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mark seinen Fans einen Blick auf seine Haarpracht gewährte. Schon vor rund einem Monat hatte der Sänger seine Fans mit genau diesem Anblick in Aufregung versetzt. Auf Instagram postete er mehrere Fotos ohne Kappe, die seine inzwischen deutlich längeren Haare zeigten. In den Kommentaren überschlug sich die Community vor Begeisterung. "Das kommt jetzt überraschend. Ich bin total entzückt", schrieb ein Fan. Ein anderer fand sogar: "Ohne Käppii ist viel schöner." Besonders kreativ wurde es bei einem Kommentar, der scherzte: "Hab ich Haarluziationen?"

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Imago Beim OMR Festival 2026: Mark Forster in den Messehallen Hamburg

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© ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, "ZDF Magazin Royale"-Moderator

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Instagram / markforsterofficial Mark Forster zeigt sich ohne seine Markenzeichen-Capi, 2026