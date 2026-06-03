"Sing meinen Song": Mark Forster widmet Lena ein Liebeslied

Beim Finale von Sing meinen Song in Kapstadt wurde es gleich mehrfach emotional. Im Mittelpunkt der letzten Folge stand Ina Bredehorn alias Deine Cousine, die ihre große Songnacht feierte. Für einen besonders persönlichen Moment sorgte dabei Mark Forster (43), der sich ihren Titel "Bang Bang (Mein Herz schlägt krass für dich)" vornahm und daraus eine Liebeserklärung an Lena Meyer-Landrut (35) und seine Familie machte. Obwohl auch Der Graf und Alina Süggeler (41) mit ihren Coverversionen von Inas Songs für Gänsehautmomente sorgten, bescherte Mark den Zuschauern den wohl bewegendsten Augenblick des Abends.

Mark kündigte seinen Auftritt mit den Worten an: "Ich habe den Song geklaut und für eine persönliche Liebeserklärung genutzt." In einer selbst getexteten Strophe sang er: "Manchmal fühlt sich's an, als hätt' ich mein Herz geteilt. Als wär der Großteil nicht bei mir, sondern bei euch dreien." Und weiter: "Ich will damit sagen, dass ich für immer bei euch bleib. Das müsst ihr mir einfach glauben, denn beweisen ist nicht leicht. Sind wir zusammen, dann wird es klar so wie Kristall: Ihr seid mein Herz, mein Blut, mein Halt." Ina zeigte sich begeistert: "Ich fand es super mutig und super schön. Er hat da nochmal so aufgemacht mit einem Liebeslied an seine Familie."

Dass Mark, der in einer früheren "Sing meinen Song"-Folge bereits einem toten Freund einen Song widmete, seine Gefühle lieber musikalisch ausdrückt, passt zu seinem eher zurückhaltenden Umgang mit dem Privatleben. Der Sänger und Lena gelten seit Jahren als eines der diskretesten Paare der deutschen Musikszene. Sie sind verheiratet und haben gemeinsam einen kleinen Sohn. Außerdem sollen die beiden verschiedenen Medienberichten zufolge derzeit ihr zweites Kind erwarten. Mark und Lena halten ihr Familienleben jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – umso bemerkenswerter war dieser intime Moment im Fernsehen, in dem der Sänger seine Gefühle für die Sängerin und ihre gemeinsame kleine Familie auf der großen Bühne teilte.

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Action Press / Timm, Michael Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

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RTL Der Cast von "Sing meinen Song" 2026

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Imago Mark Forster, Sänger