Hit verschwunden: Mark Forster überrascht mit ernster Ansage

Große Verwirrung um einen der größten deutschen Pop-Hits: Seit Sonntag stehen die Fans von Mark Forster (43) vor einem Rätsel. Ausgerechnet sein Megahit "Chöre" aus dem Erfolgsalbum "Tape" ist für zahlreiche Nutzer auf Spotify spurlos verschwunden. Der Sänger selbst meldete sich kurz darauf via Instagram zu Wort, um die Wogen zu glätten, und versprach, dass man bereits an einer Lösung arbeite. Doch anstatt für Klarheit zu sorgen, goss der Musiker dann mit einem neuen Video noch mehr Öl ins Spekulationsfeuer. Mit einem offiziellen Mikrofon des Senders WDR in der Hand richtete er eine skurrile Botschaft an seine Community.

In dem Clip gibt sich der sonst so quirlige Kappenträger ungewohnt ernst: "Wir bitten die Bevölkerung bis auf Weiteres um Ruhe – um Ruhe und Zusammenhalt. Bitte seht von Panik ab. Wir finden eine Lösung." Dieser fast schon staatstragende Ton sorgt im Netz für einige Schmunzler und reichlich Gesprächsstoff. Das Kuriose an der Spotify-Panne: Das Problem betrifft offenbar nicht jeden Nutzer. Während einige Fans seit Tagen in die Röhre gucken, läuft Marks Song bei anderen Konten völlig normal weiter. Auch das restliche Album sowie die Kaufversionen des Tracks sind unberührt. Eine logische Erklärung für das selektive Verschwinden gibt es bislang nicht.

Für Mark geht es bei der Panne um einen ganz besonderen Track. "Chöre" feierte im Jahr 2016 Release und streamte sich mit über 100 Millionen Klicks auf YouTube in den Pop-Olymp. Dass der Sänger eine extrem emotionale Bindung zu seinen Werken und seinen Fans hat, bewies er erst kürzlich im TV-Format Sing meinen Song, als er unter Tränen an einen verstorbenen Jugendfreund erinnerte. Umso verbissener scheint er nun hinter den Kulissen an der Rückkehr seines Hits zu basteln. Bis die "Chöre" wieder für ausnahmslos alle Nutzer reibungslos durch die Kopfhörer schallen, müssen sich die treuen Anhänger wohl oder übel an Marks eindringlichen Rat halten und Ruhe bewahren.

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Imago Beim OMR Festival 2026: Mark Forster in den Messehallen Hamburg

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Instagram / markforsterofficial Mark Forster, Sänger

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Getty Images Mark Forster vor dem Brandenburger Tor