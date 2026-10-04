Andre Agassis Tochter sieht auf Geburtstagsfoto aus wie Mama

Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Jaz Agassi feierte am 3. Oktober 2026 ihren 23. Geburtstag. Ihr Papa Andre Agassi (56) gratulierte ihr auf Instagram und teilte anlässlich dessen eine Reihe an Bildern, auf denen das Vater-Tochter-Duo zu sehen ist. Auf dem ersten Bild posieren die zwei eng umschlungen für die Kamera. Der zweite Schnappschuss entstand beim diesjährigen Laver Cup in London und zeigt, wie Jaz ihren Papa herzlich in die Arme nimmt. Auf den Schnappschüssen wird vor allem eines deutlich: Jaz sieht ihrer Mama Steffi Graf (57) unglaublich ähnlich. Die dunklen Haare, die markanten Gesichtszüge – viele Fans mussten beim Scrollen offenbar zweimal hinsehen.

Ihre Verwirrung machten die Fans in der Kommentarspalte des Beitrags deutlich. "Meine Güte, ich dachte, das wäre Steffi", schrieb ein Nutzer unter den Beitrag. Ein weiterer stellte fest: "Sie sieht wirklich wie Steffi Graf aus. Ganz klar ihre Tochter." Des Weiteren erreichten Jaz unter dem Post unzählige Glückwünsche zum Geburtstag. Unter anderem gratulierte Boris Becker (58) und zeigte sich angetan von dem innigen Vater-Tochter-Moment: "Ein großartiges Bild von euch beiden!"

Jaz ist nicht der einzige Nachwuchs der Tennis-Berühmtheiten. Ihr Sohn Jaden Gil Agassi (24) erblickte im Oktober 2001 das Licht der Welt und ist somit Jaz' älterer Bruder. Nur wenige Tage vor der Geburt des Jungen gaben sich die Sportler in Las Vegas, umgeben von ihren Müttern, bei einer Zeremonie abseits der Öffentlichkeit das Jawort. Mittlerweile gehen sie seit 27 Jahren als Liebespaar und seit knapp 25 Jahren als Ehepaar durchs Leben. Für Andre ist das die zweite Ehe: Er war zuvor zwei Jahre mit der Schauspielerin Brooke Shields (61) verheiratet.

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Instagram / agassi Andre Agassi und Tochter Jaz

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Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

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Getty Images Steffi Graf und ihre Tochter Jaz Elle Agassi bei den US Open im Jahr 2006