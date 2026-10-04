Ist das der Grund? Königin Mary lässt royalen Termin sausen

Am Montag wird um 13 Uhr in Dänemark die neue Julemærke enthüllt, die Weihnachtsmarke zugunsten der Julemærkehjemmene, der Erholungsheime für Kinder. Normalerweise gehört Königin Mary (54) dabei die große Bühne: Seit 2004 ist sie Schirmherrin der Heime, selbst im Coronajahr 2020 war sie dabei. Diesmal bleibt ihr Platz leer. In der Mitteilung der Stiftung heißt es: "Ihre Majestät die Königin, die Schirmherrin der Weihnachtsmarkenheime ist, kann in diesem Jahr leider nicht teilnehmen." Stattdessen präsentiert Anne Glad Wagner, Vorstandsvorsitzende der Stiftung und bekannt als Expertin aus der DR-Sendung "Kender du typen?", die Marke gemeinsam mit dem Künstler Martin Jørgensen. Dass Mary fehlt, ist ungewöhnlich: 2022 war sie zwar ebenfalls verhindert, wegen einer Vietnam-Reise, doch damals sprang Königin Margrethe (86) ein.

Warum fehlt Königin Mary? Die dänische Zeitschrift Billedbladet spekuliert, dass sich die Monarchin nach der privaten Trauerfeier für ihren Vater noch im Ausland aufhält. Bestätigt ist das nicht, es bleibt eine Vermutung. Auffällig ist die Absage vor allem, weil Mary als verlässliche Terminträgerin gilt. Als König Frederik X. (58) 2024 den Thron bestieg, wurden alle Schirmherrschaften des Königshauses zunächst ausgesetzt, berichtet Altinget. Später sank die Zahl von 258 auf 140. Heute ist Mary dennoch Schirmherrin von mehr als 30 Organisationen, darunter der UN-Bevölkerungsfonds UNFPA und der Dänische Flüchtlingsrat. Auch die Julemærkehjemmene zählen seit 2004 zu den Organisationen, die sie unterstützt. Hinzu kommt der Mary Fonden, den sie 2007 gründete und dessen Vorsitz sie bis heute innehat. Die Stiftung kämpft gegen Mobbing, häusliche Gewalt und Einsamkeit und will Menschen aller Altersgruppen stärker verbinden.

Mary und König Frederik flogen Anfang der Woche von Kopenhagen nach Hobart auf Tasmanien, um an einer privaten Gedenkfeier teilzunehmen. Angekündigt war die Reise nicht, erst ein Eintrag im offiziellen Hofkalender machte sie öffentlich. Mary hatte ihren Vater John Donaldson am 11. April 2026 im Alter von 84 Jahren verloren. Wenige Wochen zuvor, im März, hatte sie ihn während des Staatsbesuchs des Königspaares in Australien noch einmal gesehen. Das Königshaus machte den privaten Besuch erst nach seinem Tod publik. In Dänemark wurde John 2004 bekannt, als er seine Tochter im Kilt zum Altar führte. Wo sich das Paar derzeit aufhält, ist offen. Auch zur Familienfeier nannte der Hof keine Details.

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Getty Images Königin Mary bei der Forschungs­konferenz der Independent Research Foundation Denmark in Kopenhagen

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Getty Images Margrethe, ehemalige Königin von Dänemark, und Königin Mary besuchen den Sinnesraum im GeoCenter Møns Klint in Borre bei Stege

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Instagram / detdanskekongehus Porträt von Königin Mary und König Frederik X. von Dänemark