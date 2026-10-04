"Introducing the Weins": Jenefer Riili hat Daniel geheiratet

Jenefer Riili (33) und Daniel Wein haben sich das Jawort gegeben! Die Reality-Bekanntheit macht die freudige Nachricht auf Instagram öffentlich und teilt dort ein professionell produziertes Video, das sie gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann zeigt. Darin präsentieren die beiden ihre Hochzeitslooks, laufen Hand in Hand nebeneinander her und werfen einen Ring in die Luft. Besiegelt wird der besondere Moment schließlich mit einem innigen Kuss. Zu den romantischen Aufnahmen findet Jenefer eine kurze, aber eindeutige Botschaft: "Introducing the Weins." Damit steht fest: Aus dem Paar ist nun offiziell eine Familie mit gemeinsamem Nachnamen geworden. Weitere Details zur Hochzeit – etwa zum Ort oder zur Gästeliste – verrät sie bislang nicht. Das Video allein dürfte jedoch ausgereicht haben, um bei ihrer Community für große Freude und Aufregung zu sorgen.

Unter dem Hochzeitsclip sammeln sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche. Die Follower freuen sich mit dem frisch vermählten Paar und lassen ihrer Freude in den Kommentaren freien Lauf. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, ihr schaut beide bezaubernd aus, ganz viel Liebe für euch", schreibt ein Fan auf Instagram. Ein weiterer User zeigt sich ebenfalls angetan von den Aufnahmen und kommentiert: "Wie schön seht ihr denn aus, herzlichen Glückwunsch." Doch nicht nur bei Jenefer und Daniel gibt es derzeit Grund zur Freude – auch in der Familie der Influencerin reiht sich eine schöne Nachricht an die nächste. Nur wenige Stunden vor dem Hochzeitsvideo macht ihre Schwester Alessandra Riili ihre Verlobung mit ihrem Partner Antonio öffentlich. Und damit nicht genug: Gleichzeitig verkündet Alessandra, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Der Weg zum Jawort verlief für Jenefer und Daniel allerdings nicht ganz nach Plan. Rund fünf Monate vor der nun gefeierten Hochzeit hatte die 33-Jährige einen bereits vereinbarten Standesamttermin wieder abgesagt. Der Grund dafür war vor allem organisatorischer Natur: Nach eigenen Angaben hatte sich das Paar zu spät um die notwendigen Unterlagen gekümmert. Zudem fehlten zu diesem Zeitpunkt noch eine passende Location und das richtige Hochzeitskleid. Nachdem einige Nutzer deshalb besorgt nachfragten und sogar Trennungsgerüchte aufkamen, meldete sich Jenefer damals zu Wort. Sie stellte klar, dass zwischen ihr und Daniel alles in Ordnung sei und die beiden lediglich nach einem neuen Termin für ihre Hochzeit suchten. Mit dem nun veröffentlichten Video machen sie deutlich: Nach der damaligen Planänderung hat es mit dem Jawort schließlich doch geklappt.

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Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

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Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili

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Instagram / DEF0seni0JI Jenefer Riili und Alessandra Riili, Schauspielerinnen

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