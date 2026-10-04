Rocksängerin Sass Jordan verstirbt im Alter von 63 Jahren

Die kanadische Rocksängerin Sass Jordan ist tot. Sie starb am 2. Oktober 2026 im Kreis ihrer Familie. Ihre Angehörigen teilten die traurige Nachricht einen Tag später auf Instagram. In dem dazugehörigen Statement beschrieben sie Sass' letzte Momente als friedlich. "Am 2. Oktober 2026 ist Sass Jordan, umgeben von ihrer liebevollen Familie, friedlich auf die andere Seite hinübergegangen. Sie bleibt in unseren Herzen als eine unnachahmliche Naturgewalt. Ein unersetzliches Wesen voller Licht und Freude!", nimmt die Familie in liebevollen Worten Abschied.

Sass hatte sich in der Musikbranche insbesondere zu Beginn der 1990er-Jahre einen Namen gemacht. Einen wichtigen frühen Erfolg feierte die Musikerin 1988 mit ihrem Debütalbum "Tell Somebody". Die Veröffentlichung markierte einen Meilenstein in ihrer Laufbahn und brachte ihr zugleich eine bedeutende Auszeichnung ein: Sass erhielt einen Juno Award als vielversprechendste Sängerin des Jahres. Zu ihren bekanntesten Titeln gehört der Song "Make You a Believer", der ihr 1992 große Bekanntheit verschaffte.

Die im Dezember 1962 in Birmingham geborene Musikerin war musikalisch nicht nur solo unterwegs. Sie war neben Brian Tichy, Michael Devin und Tommy Stewart Gründerin und Mitglied der vierköpfigen US-amerikanischen Hardrockband S.U.N. (Something Unto Nothing). Brian war Gitarrist, Michael übernahm den Bass, Tommy das Schlagzeug und Sass stand stets als Sängerin hinter dem Mikrofon. Das Debütalbum der Band erschien 2012. Sass' letztes Soloalbum erschien im Jahr 2023 unter dem Titel "Live In New York Ninety-Four".

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Imago Sass Jordan bei einem Konzert in Hollywood, 2012

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Imago Sass Jordan performt in Hollywood, Kalifornien, am 20. November 2012

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Imago Sass Jordan bei den Juno Awards 2005 in Winnipeg

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