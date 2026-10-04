Lisa Marie Akkaya teilt kräftig gegen Kim Virginia Grey aus

Lisa Marie Akkaya (25) ist außer sich vor Wut. Die bevorstehende Teilnahme von Kim Virginia (31) an der diesjährigen Staffel Promi Big Brother geht ihr ziemlich gegen den Strich. Wie einige Formatfans und Reality-TV-Kollegen ist auch für die Influencerin nicht verständlich, dass die einstige Flugbegleiterin eine solche Plattform geboten wird. "Ich find's ehrlich einfach nur krass, dass so jemand jetzt wieder bei Promi BB sitzt und dadurch wieder so eine riesige Plattform bekommt. Mich jucken auch deine dreckigen Anwaltsschreiben nicht btw, denn ich werde meine Fresse auch nicht mehr halten. Nach allem, was öffentlich passiert ist und erzählt wurde, finde ich das einfach komplett daneben. Vor allem, wenn man dann noch so tut, als wäre man selbst das arme Opfer und alle anderen wären böse, obwohl man selber dafür bekannt ist, Scheiße zu labern, ohne Luft zu holen", wettert Lisa in ihrer Instagram-Story.

Lisa bezieht sich damit auf Kims vermeintlichen Verlust ihres ungeborenen Babys im vergangenen Jahr. Ob Kim damals tatsächlich eine Stillgeburt erlitt, wollte ihr der Großteil der Öffentlichkeit nicht so recht abkaufen. Lisa geht das Thema besonders nahe, da sie zu Beginn dieses Jahres den Verlust ihres nur wenige Monate alten Babys verkraften musste. Der kleine Xavi erlag dem Kindstod. "Mich trifft sowas halt noch mal anders, weil ich weiß, wie es wirklich ist, sein Kind zu verlieren und genau deswegen kann ich bei sowas einfach nicht wegsehen. Und ganz ehrlich, wäre ich da drin, würde ich ihr definitiv mal ein paar Takte dazu sagen und auch mal die Fragen stellen, die sich wahrscheinlich sehr viele denken.

Ich hoffe wirklich, dass dort jemand den Mut hat, genau das zu tun und nicht einfach alles so stehen gelassen wird. Manche Dinge sind keine Storyline und kein Entertainment und sollten auch nicht dafür benutzt werden", betont Lisa und gibt noch mal deutlich zu verstehen: "Schick mir noch 500 Anwaltsschreiben, ich werde kein einziges unterschreiben, denn das, was du machst, ist abgrundtief ekelhaft, widerwärtig und respektlos. Was sie getan hat, sollte nie vergessen werden. Alles, was sie getan hat!"

Abschließend teilt sie ein Foto, auf dem sie Kim den Mittelfinger zeigt: "Den bekommst du für alle Eltern, die wirklich durch die Hölle gehen mussten, während du so irrelevant bist, dass du dir so etwas ausdenken musstest, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Schmutz unter meinen Nägeln. Und die Show mit deinem Management (welches mein altes Management ist) glaubt euch auch kein Schwanz, denn ich denke nicht, dass sie sich so etwas entgehen lassen. Ihr seid ja ein Herz und eine Seele, ihr Clowns. Froh, von dieser Sippe weg zu sein, die so etwas supportet und pusht." Kim könne froh sein, dass Lisa nicht mit ihr in den Promi-BB-Garten einziehe – was Kim angeblich auch als Bedingung für ihre Teilnahme festgelegt habe. "Weil du genau weißt, ich hätte dich mundtot gemacht und alles auffliegen lassen. Karma ist spät dran, aber Karma wird kommen", beendet Lisa ihre Tirade und verspricht, nicht leise zu sein und stets ihre Meinung kundzutun.

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Instagram / lisa.straube, ProSieben / Sat.1 Collage: Lisa Marie Akkaya und Kim Virginia Grey

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2026

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya richtet den Mittelfinger an Kim Virginia Grey

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