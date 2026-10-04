Plagiatsvorwurf: Olivia Dean wegen Bill-Withers-Hit verklagt

Am Donnerstag landete in Kalifornien eine Klageschrift, die die Musikwelt aufhorchen lässt. Eingereicht hat sie Mattie Music Group, die Firma hinter dem Katalog des 2020 verstorbenen Soulsängers Bill Withers. Ihr Vorwurf: "I've Seen It" von Olivia Dean, dem Schlussstück ihres Albums "The Art of Loving", bediene sich bei Bills Klassiker "Just the Two of Us". Beide Lieder teilten "so viele musikalische Merkmale", die "so auffällig" seien und "wesentliche Ähnlichkeiten" aufwiesen, heißt es in den Unterlagen, die BBC vorliegen. Verklagt werden allerdings nicht die Musikerin, sondern Capitol Records, Universal Music Group sowie die Verlage Sony Publishing und Kobalt Music Publishing America. Auch Olivias Co-Autoren Bastian Langebæk und Max Wolfgang stehen nicht auf der Liste. Bill hatte seinen Hit einst mit Ralph MacDonald und William Salter geschrieben.

Bevor es vor Gericht ging, soll es einen Warnschuss gegeben haben: Die Kläger ließen beide Songs von einem Musikwissenschaftler vergleichen und informierten im August Olivias Plattenfirma. Dennoch blieb "I've Seen It" im Vertrieb, ohne dass die beanstandete Melodie entfernt wurde. Dabei ist der Titel längst ein ziemlich großer Erfolg: Rund 245 Millionen Mal wurde er bei Spotify gestreamt. Das Original von Bill Withers kommt auf etwa 948 Millionen Abrufe und erschien 1981 unter dem Namen des Saxofonisten Grover Washington Jr. Juristisch liegt die Latte hoch, denn für einen Plagiatsnachweis müssten die Kläger belegen, dass Olivia und ihre Co-Autoren die Komposition zuvor kannten. Genau das unterstellt die Klageschrift: Das Trio habe durchaus die Gelegenheit gehabt, den Klassiker zu hören, bevor der neue Song entstand.

Für Olivia kommt der Rechtsstreit mitten in ihrem bisher größten Karrierejahr. Die 27-Jährige wurde bei den Grammys 2026 als beste neue Künstlerin geehrt, bei den Brit Awards gewann "The Art of Loving" den Preis für das Album des Jahres. In Großbritannien stand das Werk an der Chartspitze, in den USA reichte es für Rang drei, und mit "Man I Need" gelang ihr zudem ein international beachteter Song. Auf der anderen Seite steht ein Stück mit eigener Erfolgsgeschichte: "Just the Two of Us" kam im Februar 1981 heraus, kletterte auf Platz zwei der US-Charts und brachte Bill einen Grammy als "Bester R&B-Song" ein. Er starb 2020. Die beklagten Unternehmen reagierten auf Anfragen von People zunächst nicht. Wie es im Verfahren weitergeht, ist offen.

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Getty Images Olivia Dean, Sängerin, Oktober 2023

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Getty Images Sänger Bill Withers

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Getty Images Olivia Dean nimmt bei den Brit Awards 2026 in Manchester den Preis als Best Pop Act entgegen