Kritik an Kim und Nikola: Promi-BB rechtfertigt Teilnahme

Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) feiern morgen mit dem Einzug bei Promi Big Brother ihr großes Reality-TV-Comeback. Das Ehepaar stand in den vergangenen Monaten wegen seines Verhaltens in der Kritik. Dass sie nun eine Plattform geboten bekommen, scheint für manche Format-Fans wenig verständlich zu sein. "Ich bin richtig sprachlos... Wieso bietet ihr den beiden noch eine Plattform?", zeigte sich einer in der Kommentarspalte eines Promi-BB-Beitrags auf Instagram verärgert.

Die Produktion ist diesbezüglich klar positioniert. "Big Brother hat Kim Virginia in diesem Jahr für die Teilnahme als Bewohnerin ausgewählt. In seinem Haus gilt seit jeher der Grundsatz, dass alle gleich behandelt werden. Bei 'Promi Big Brother' kann jeder selbst entscheiden, wie er sich zeigen und welche Geschichten er mit den Mitbewohnern und dem Publikum teilen möchte. Das gilt selbstverständlich auch für Kim Virginia", lautet die Antwort auf den Kommentar des Zuschauers. Kim scheint in den kommenden Tagen also noch einmal die Chance zu bekommen, sich von ihrer ehrlichsten Seite zu zeigen.

Neben Kim und Nikola gibt es noch zwei weitere Promis, die morgen Abend mit dem Rest des Casts in den Garten des großen Bruders einziehen werden: Tessa Bergmeier (37) und Anouschka Renzi (62). Die restlichen Teilnehmer – Maurice Dziwak (28), Christian Lell (42), Axel Schulz (57), Nadja Benaissa (44), Gia Georgina, Godfrey Egbon, Francesca Morgese, Gedeon Burkhard (57), Nina Bridney (23) und René Redo – werden morgen also eine vierköpfige Überraschung erleben.

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Joyn / Marc Rehbeck Collage: Kim Virginia Grey und ihr Ehemann Nikola Grey, Promi-BB-Kandidaten 2026

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Imago Kim Virginia am Flughafen Frankfurt vor ihrem Auslandsumzug nach Dubai

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey, Nikola Grey und Anouschka Renzi, Promi-BB-Teilnehmer 2026

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