"Voldemort": Mike Heiter äußert sich zu Kims Promi-BB-Einzug

Mike Heiter (34) hat offenbar wenig Interesse daran, den angekündigten Promi Big Brother-Einzug von Kim Virginia Grey (31) und ihrem Ehemann Nikola Grey (30) unkommentiert zu lassen. In seiner Instagram-Story meldete sich der Realitystar nun von Mallorca aus zu Wort – und nahm die beiden dabei aufs Korn. "Alter Schwede, Leute, was geht denn hier ab im Internet? Ich war jetzt zwei Tage in Zürich, bin jetzt wieder auf Malle... und habe gesehen, Lord Voldemort zieht mit Knecht Ruprecht ins Big-Brother-Haus ein", erklärte er. Anschließend fügte er hinzu: "Da bin ich mal gespannt. Gucken wir uns mal an. Gucken wir mal, was da abgeht." Mit den wenig schmeichelhaften Spitznamen dürfte Mike offenbar Kim und ihren Ehemann gemeint haben. Wie sich das Paar im TV-Container schlagen wird, will er nach eigener Aussage jedenfalls genau verfolgen.

Besondere Brisanz bekommt Mikes Reaktion durch die gemeinsame Vorgeschichte: Er und Kim hatten in der Vergangenheit eine kurze Liaison. Auf die damalige Annäherung folgten jedoch zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Realitystars und Mikes Ehefrau Leyla Heiter (30). Seine Spitznamen für Kim und Nikola reihen sich damit in den bereits länger andauernden Konflikt ein. Weiter ging Mike allerdings nicht auf seine Meinung zum Einzug der beiden ein. Es blieb bei den kurzen Sticheleien in seiner Story. Zuvor hatte sich bereits Leyla zur umstrittenen Teilnahme des Ehepaares geäußert. Nun meldete sich also auch Mike selbst zu dem viel diskutierten "Promi Big Brother"-Casting zu Wort.

Kim und Nikola ziehen in der kommenden Staffel von "Promi Big Brother" als verheiratetes Reality-TV-Paar gemeinsam in den Container. Bereits die Bekanntgabe ihrer Teilnahme sorgte im Netz für deutlichen Gegenwind. Auch Leyla Heiter meldete sich dazu zu Wort. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, bereits vor der offiziellen Verkündung gewusst zu haben, dass Kim und Nikola Teil des Casts seien. Sie habe die Information jedoch für sich behalten, um der Sendung nicht vorab die Spannung zu nehmen. Gleichzeitig machte Leyla deutlich, was sie sich von der kommenden Staffel erhofft: "Was ich einfach nur hoffe, ist, dass dort die richtigen Menschen drinnen sind, die die richtigen Fragen stellen und die Leute halt einfach mal auf Herz und Nieren prüfen und ein bisschen ausquetschen."

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Imago Mike Heiter bei der Eröffnung des neuen Penny-Markts Leylaland in Frankfurt am Main, 30. Juli 2026

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff